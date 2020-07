Ghali fidanzata nuova paparazzato a cena con una mora misteriosa, archiviato l’amore con la Boscono

Gossip ultima ora: Chi è la fidanzata di Ghali? Nuova fiamma per il rapper, single ormai dalla scorsa primavera quando la sua storia con Mariacarla Boscono giunse al capolinea. Oggi Ghali è finito sulla cover del settimanale di gossip paparazzato in dolce compagnia. Ma chi è la nuova fidanzata di Ghali? Dopo la Boscono finalmente la vita torna a sorridere al rapper e non solo nella sfera sentimentale.

I fan sono letteralmente in delirio sui social nell’apprendere la notizia del nuovo amore del loro beniamino. Tutto da confermare ancora anche se gli atteggiamenti della coppia, secondo quanto dichiarato dal settimanale Chi, abbastanza “intimi” non lasciano spazio a fraintendimenti.

Ultime notizie gossip: Ghali fidanzata nuova dopo l’addio a Mariacarla Boscono?

Gossip ultima ora: Il rapper di nuovo innamorato? Ghali fidanzata nuova dopo l’addio a Mariacarla Boscono? Un’artista da sempre molto attento alla sua privacy tanto da condividere sui social solo post inerenti alla sua carriera. Ghali che in queste settimane continua a scalare le classifiche, grazie all’uscita del suo nuovo album “Dna” per il quale si è aggiudicato già il disco di platino, è stato paparazzato dal settimanale Chi durante una cenetta molto romantica tutta portate gourmet e baci appassionati con la sua nuovo fiamma.

E la Boscono? Sembra quindi ormai archiviata la storia con Mariacarla. Non si conosce ancora il nome della nuova ragazza di Ghali ma una cosa è certa per tutta la cena, secondo quanto detto dal settimanale succitato, i due non hanno mai smesso di baciarsi e di guardarsi…Cupido ha colpito ancora il cuore del giovane rapper.