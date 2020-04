Patrick Ray Pugliese a Sossio Aruta: “Zequila lo vedo molto nervoso”

Grande Fratello Vip news ultim’ora 2020, Ultime Notizie dalla Casa del Grande Fratello. Patrick Ray Pugliese, Sossio Aruta, Paolo Ciavarro e Andrea Denver fanno il punto della situazione circa le nomination di questa sera. In giardino Patrick, vedendo Zequila particolarmente nervoso, si rivolge a Sossio nel giardino dicendo “Zequila lo vedo molto nervoso, non mi rivolge la parola da stamattina”. Sossio replica riguardo il comportamento dell’attore: “Non so se è peggio che rimane o se va via, o starà con il muso o sarà difficile conviverci, Speriamo di non litigarci di nuovo stasera”.

Patrick Ray Pugliese, si riferisce a Zequila: “La sta prendendo male… è un’anima in pena”.

Nel giardino della Casa intanto….

Grande Fratello Vip news ultim’ora – Lo stress da nomination si fa sentire e nella casa si avverte un certo nervosismo. Paolo Ciavarro si aggiunge al discorso e dice la sua:“Io mi auguro che sia una puntata tranquilla, mi dispiace vederlo così” e Patrick con voce amareggiata dice “Io ci ero andato pesante la scorsa settimana. Ma poi gli ho chiesto scusa…. Ma adesso la Nomination la sta prendendo male, è un’anima in pena!”.

E’ uscita fuori la sindrome da nominato al Grande Fratello Vip 2020

Grande Fratello Vip news ultim’ora – Funzionerà la strategia di Antonio? Andrea Denver, riferendosi all’attore: “Il pavimento brilla di nuovo” e Patrick Ray Pugliese con un sorriso a mezza bocca risponde: “Niente sta pulendo per l’ottava volta da ieri sera. E’ la sindrome del nominato” Sossio Aruta interviene: “Ormai gli ha preso questa mania”.

Antonio si è trasformato in Spic & Span per non prendere la nomination dalle donne della Casa del GFVIP 4?

Grande Fratello Vip news ultim’ora – Infatti la strategia dell’attore negli ultimi giorni è totalmente cambiata. Da complottista, a domestica di Casa. Riuscirà Zequila a non farsi mandare in nomination dalle gieffine?