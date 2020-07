Antonio Zequila, ospite in radio, torna a parlare dei suoi ex inquilini della casa, nella fattispecie Zequila si esprime su Antonella Elia.

Antonio Zequila contro Antonella Elia, ancora. Sembra di fare un tuffo nel recente passato ascoltandolo mentre torna a lanciare frecciatine contro l’ex gieffina. Perchè ha mai smesso? smetterà mai? Per ora possiamo solo riportare quello che Zequila ha dichiarato durante un’intervista radiofonica.

Temptation Island, Zequila su Antonella:”..recita un personaggio…”

Antonio Zequila, intervistato in radio, torna a parlare di Antonella e della sua partecipazione al reality delle tentazioni, come riportato da Coming soon. Su Antonella e Pietro, anzi su Pietro Delle Piane fidanzato dell’Elia, l’attore dichiara: “Io non sono contro nessuno, sono per il libero arbitrio”. “Pietro Delle Piane? Lui è alla ricerca di un autore, tramite lei è riuscito a fare un programma televisivo, fino a tre mesi fa era il ragazzo di Antonella Elia”. Ha poi continuato riferendosi proprio all’Elia e asserendo: “Ci sono persone che lavorano in televisione ma io francamente me ne infischio, sono persone che non guardo, ho altro da fare…Lei è quello che è: recita un personaggio, è sempre la stessa, un personaggio di rottura pronto a rompere gli schemi“.