Pietro Delle Piane e Antonella Elia a Temptation Island 7 Lui: “Tutte le certezze possono crollare”

Il caso Pietro Delle Piane e da Antonella Elia- Siamo tutti in attesa per la seconda puntata di Temptation Island. Pietro Delle Piane impegnato a parlare con una delle tentatrici di Temptation Island 2020 non sa davvero come reagire ai colpi bassi Antonella. La sua fidanzata Antonella Elia sembra aver fraternizzato un po’ troppo con qualche tentatore, così lui, Pietro, si è sfogato amaramente con la single in questione: “Tutte le certezze possono crollare in un attimo…” E la tentatrice ha prontamente replicato: “Beh certo…Quello sì…”

Antonella Elia “Deve metterselo in testa”

L’attore , parlando a tu per tu con una delle single, ha poi lanciato un chiaro avvertimento alla sua fidanzata Antonella Elia:“Lei si deve mettere in testa che Pietro c’è finchè le cose funzionano in un certo modo…Se Pietro prende una decisione poi non c’è più…”

La coppia supererà la crisi?

La coppia dunque è già ai ferri corti? Difatti il concorrente di Temptation Island, nel video pubblicato poco fa su instagram, è stato molto chiaro nel dire di essere profondamente deluso dalla sua fidanzata Antonella Elia. Pietro Delle Piane e Antonella Elia riusciranno a superare questa crisi?