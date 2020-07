Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri in crisi?

A quanto pare Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri si sono ritrovati alla fine! Nessuna crisi quindi? Si sono ritrovati per le vacanze. I due sono una coppia itinerante, spesso si sono ritrovati per passare un weekend al mare e per passare l’estate assieme.

Durante un’intervista con Maurizio Costanzo, Ambra spiega che vive a Brescia coi figli Leonardo e Jolanda, mentre Allegri gira tra Torino, Livorno e Milano. La coppia si tiene in contatto via telefono, come gran parte del Paese: “Ci incontriamo in giro. Siamo itineranti, che è anche il bello della nostra storia”.

Le vacanze di Ambra e Massimiliano

Le vacanze sono un ottimo modo per trascorrere del tempo insieme in maniera più assidua. La coppia è stata fotografata a Montecarlo da Chi mentre passeggiava e si faceva il bagno. Dopo Montecarlo la prossima meta è in Toscana, stando sempre a quanto scritto dal settimanale.

Massimiliano Allegri in attesa di sapere cosa succederà quando partirà ufficialmente la prossima stagione.

Anno sabbatico per Massimiliano Allegri? Chissà, ricordiamoci che l’allenatore ha preferito stare fermo per un po’ dopo gli anni passati alla Juventus. Dopo aver visto da spettatore al Campionato, ora si trova in attesa di sapere quello che succederà quando partirà ufficialmente la prossima stagione. Lo scorso 30 giugno gli è ufficialmente scaduto il contratto con la Juventus, cosa accadrà d’ora in avanti? Per adesso la coppia pensa a rilassarsi.