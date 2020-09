Alvaro Morata e Alice Campiello genitori per la terza volta, è nato Edoardo!

L’annuncio ieri sui social da parte di Morata con un tenerissimo post dedicato all’ultimo arrivato e alla moglie!

Alvaro Morata e Alice Campiello di nuovo genitori. “Benvenuto al mondo, figlio. La mamma e il bebè stanno entrambi benissimo. Alice sei incredibile, grazie per avermi reso un giorno di più l’uomo più felice del mondo. Vi amo“. Questo il messaggio che Morata posta sul proprio profilo Instagram per annunciare al mondo la nascita del terzogenito” Edoardo”. Poco prima mamma Alice aveva condiviso un post sul suo profilo dove la coppia era già in clinica in attesa del cesareo.

Alice Campello sui social:” Ce ne siamo andati in due e siamo tornati in 5“

Come già accennato nel precedente paragrafo la Campiello, che è solita condividere con i suoi fan momenti di vita di coppia aggiornandoli di continuo, poco prima del parto aveva annunciato l’imminente nascita sui social e scrivendo in maniera sarcastica: “Ce ne siamo andati in due e siamo tornati in 5“. Eh sì, è notizia di pochi giorni fà il rientro di Alvaro Morato alla Juventus e quindi anche il rientro dell’allegra famigliola a Torino!!!! Auguri doppi alla coppia!!!!