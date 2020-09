Grande Fratello Vip:La Tatangelo protagonista della scena del gossip

Al Grande Fratello Vip Anna Tatangelo fa parlare di se. Cosa ha fatto per meritare di essere al centro della scena delle due concorrenti nonchè rivali Miriam Catania e Stefania Orlando? Chi è Anna Tatangelo? Secondo qualcuno, è cantante napoletana non molto elegante, secondo qualcun altro non è napoletana, ma romagnola. O forse di Sora. Insomma, c’è parecchia confusione. Ecco l’incredibile gaffe di Myriam Catania e Stefania Orlando!

GF Vip: la gaffe su Anna Tatangelo

Grande Fratello Vip: pettegolezzi sulla Tatangelo

Tutto è iniziato quando il Grande Fratello Vip ha chiesto agli inquilini della casa di sparlare degli altri in gran segreto. Qualcuno nell’occasione ha definito Myriam Catania “una Courtney Love con il guardaroba della Tatangelo“. E a quel punto l’attrice e doppiatrice, piuttosto offesa, si è chiesta chi fosse questa Tatangelo.“Anna Tatangelo mi sembra che sia una napoletana non estremamente elegante, no? Non ho presente chi sia, ma così a naso beh, non mi sembra molto elegante. Mi dispiace, perché io ci tengo alla moda. Me la ricordo vagamente, ha due pere così“.

Al Grande Fratello Vip in pochi sembrano conoscere Anna Tatangelo?

Nella casa del GF Vip la Catania non è l’unica ad avere qualche lacuna sulla musica italiana. Anche Stefania Orlando infatti ha dimostrato di non avere le idee chiare, correggendo la coinquilina sul fatto che la Tatangelo non è napoletana, ma romagnola, prima di ricordarsi della sua origine di Sora. A difendere il nome e la reputazione dell’ex moglie di Gigi D’Alessio nella casa del Grande Fratello Vip è intervenuto Andrea Zelletta, che ha chiarito le idee a tutti e ha affermato: “Anna è una bellissima donna e non è vero che non è elegante, anzi“. Arriverà una replica della Tatangelo? C’è un detto che dice: “Si descrive il peccato non il peccatore”. In questo caso quel’è il peccato e chi è la peccatrice?