Ancora Gossip, sulla relazione passata fra Adriana Volpe ed Antonio Zequila: il marito interviene.

Spente le luci del Grande Fratello Vip 2020, si accendono i riflettori su Adriana Volpe e Antonio Zequila e il marito di Adriana. La loro relazione torna a far parlare il gossip. Durante l’avventura condivisa, sarebbe stato proprio Zequila a svelare un flirt passato con la bella Adriana, subito smentito però dalla diretta interessata. Antonio, poi era corso ai ripari dicendo di esser stato ingannato dalla memoria.

Durante l’avventura del Grande Fratello, la Volpe, aveva già scatenato molti rumors, per la sua affettuosa amicizia con Andrea Denver. Oggi, si torna a parlare di lei, o meglio il marito Roberto Parli, viene attaccato su internet per la presunta love story Volpe Zequila.

Il marito Roberto su Adriana Volpe Antonio Zequila sapeva, un’altra cosa

Adriana Volpe

Dopo tanti gossip e rumors a go go, il marito della bella conduttrice televisiva, rompe il silenzio sui pettegolezzi con Antonio Zequila, ed esplode sui social, affermando: “Io non conoscevo lei 25 anni fa. Prima di entrare, mi ha giurato che non c’era stato nulla con Zequila. Quindi a me basta questo”.

L’amore è cieco? Adriana Volpe e Roberto Parli, nessun gossip su Zequila?

Il marito Roberto Parli: “Dovrei difendere Adriana da cosa? Sono squallido per cosa?” , e ha poi concluso: “Sono stati 14 anni con lei, per cosa?” Poche parole, ma d’impatto, Roberto ha voluto così “zittire” tutti coloro che insinuavano le relazioni fra la Volpe e Antonio.