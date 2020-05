Francesca Fialdini potrebbe essere riconfermata alla conduzione di Da noi a ruota libera

Durante un’intervista per il settimanale Nuovo, Francesca Fialdini, si racconta. La conduttrice, che adesso sta per debuttare con un altro programma, “Fame d’amore” in prima serata su Rai Tre, durante l’intervista lascia intendere che potrebbe anche essere riconfermata a Da noi a ruota libera.

A tal proposito Francesca Fialdini ha dichiarato: “E’ ancora presto per dirlo, perchè è tutto in divenire per via del coronavirus che ci fa navigare a vista. Il bilancio, comunque, è positivo per tanti motivi, soprattutto perchè mi stava a cuore dare al pubblico il messaggio che tutto è possibile nella vita”.

“Oggi nella società fanno fatica a vivere una vita professionale piena” racconta la Fialdini

Francesca Fialdini

La conduttrice dichiara: “Mi sono rivolta spesso alle donne, che ancora oggi nella società fanno fatica a vivere una vita professionale piena, con la libertà di scegliere se essere madri o spose”.

Proseguendo l’intervista, Francesca, si sofferma sulle possibili conseguenze del coronavirus sull’indipendenza delle donne, ed afferma: “A causa di questa crisi, temo che le donne si troveranno a fare molte rinunce. Tante hanno già perso il lavoro e l’indipendenza”.

Francesca Fialdini, sulla sua vita privata svela: “Ho un compagno…”

precisa, poi sul suo nuovo programma: “Nel mio nuovo programma affronto un tema legato anche all’emergenza: chi soffre di disturbi alimentari, quando è costretto a rimanere a casa, amplifica le proprie paure”.

Conclude l’intervista parlando della sua vita privata, e svela uno dei suoi desideri: “Ho un compagno molto riservato Figli mi piacerebbe averne. Se non arriveranno, li adotterò”.