Davide Basolo, alias l’Alchimista, potrebbe essere il nuovo tronista del dating che l’ha reso famoso, Uomini e Donne

Uomini e Donne news: Roma 12-07-2020: L’alchimista Davide Basolo, ex corteggiatore di Giovanna Abate tronista romana che ha appena terminato il suo percorso scegliendo Sammy Hassan facendo un “madornale errore”. Davide Basolo intervistato dal magazine del dating show di Maria De Filippi, ha rivelato di non aver dimenticato del tutto la tronista romana Giovanna.

Basolo durante il programma oltre ad aver suscitato dubbi nella scelta dell’Abate è riuscito ad entrare nel cuore del pubblico. Molti i fan che tramite i social dichiarano di volerlo vedere sul trono nella prossima edizione del daiting.

Uomini e Donne news, alchimista Davide tronista?

Uomini e Donne news: Intervistato dal magazine del dating, Basolo, oltre a dichiarare di pensare ancora a Giovanna Abate ha risposto sulla sua partecipazione nelle vesti da tronista a Settembre a Uomini e Donne, ed ha dichiarato: “Ci rifletterei. Come ho già detto subito dopo la scelta, questo è un programma che è riuscito a regalarmi belle sensazioni...Non mi sentirei di escludere a priori”.

“Non ho mai parlato di amore nei confronti di Giovanna“

Riguardo alla tronista Giovanna Abate ed ai sentimenti provati per lei durante il dating Basolo ha confessato: “Probabilmente dalla testa ancora non completamente, ma dal cuore sì […] Non ho mai parlato di amore nei confronti di Giovanna, ma di un forte coinvolgimento, tuttavia non essendoci stati mai contatti fisici, la parte più emotiva è andata svanendo. Nella mia mente però restano tutti quei momenti vissuti con una ragazza che io apprezzo e stimo.