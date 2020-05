Puntata ricca di emozione per il dating show di Maria De Filippi. Alchimista uomini e donne Addio a Giovanna Abate? Perché Gemma si gonfia di gelosia se dopo 11 anni non ha trovato un uomo?

L’Alchimista uomini e donne è finita con Giovanna Abate? Molte le emozioni oggi in studio per Maria e le rispettive parterre di Uomini e Donne. Prima seduta della puntata per Pamela, che insegue ancora il suo Enzo Capo. Dopo la scorsa puntata i due hanno avuto un confronto dietro le quinte anche quello finito non troppo bene. Di nuovo in studio Pamela nell’ennesimo tentativo di ricucire la relazione viene spiazzata dall’assenza della controparte. Enzo Capo difatti decide di non presentarsi e di non rispondere più al telefono, comunicando alla redazione che per lui è finita cosi. Commossa ed imbarazzata Pamela scoppia in lacrime.

A consolarla arriva il cavaliere più ambito dello studio, Nicola. Nel tentativo di consolarla e comportandosi da gentiluomo Nicola balla con Pamela. Gemma verbalmente consola Pamela e da il suo consenso al ballo ma gli occhi si sa, sono lo specchio dell’anima, e quelli di Gemma fanno emergere la sua gelosia mentre guarda attentamente Nicola che balla con Pamela. Ovviamente a sottolineare la reazione di Gemma arriva puntualmente Tina Cipollari.

Dopo la gelosia di Gemma arriva la “bufera” Giovanna

Altro giro altra corsa, cambiano le seduta ma l’aria in studio si fa sempre più pesante. Pamela decide di restare in studio per guardare la fine puntata e lascia la seduta a Giovanna Abate. Difronte a lei due sedute. La prima viene occupata da Sammy, dopo un momento di emozione e di saluti, fra i due si accende una pesante discussione.

Un gioco al rilancio lo scambio di battute fra Giovanna e Sammy, dove si rinfacciano e ripropongono eventi passati. La situazione precipita quando in studio entra anche Alessandro Graziano.

Alchimista Uomini e Donne: “Rincorrere Alessandro è stato un gesto senza senso. Mi sei sembrata una ragazzina capricciosa…”

Alchimista rifila 2 picche a Giovanna Abate? “Confusa incoerente una ragazzina capricciosa…” Ancora in preda alla tensione suscitata dalla discussione con Sammy, Giovanna resta basita dalla scelta dell’Alchimista. Il misterioso cavaliere in maschera infatti non solo non si presenta in esterna ma nemmeno in studio.

L’Alchimista per motivare il suo comportamento fa recapitare una lettera a Giovanna dove le spiega tutto e dice: “Ho visto un’altra Giovanna molto confusa e decisamente incoerente, ma rincorrere Alessandro è stato un gesto senza senso. Mi sei sembrata una ragazzina capricciosa”.

Giovanna senza parole dopo la scelta: “Lui non si presenta in esterna. Mi dice queste motivazioni…”

La dama e quando Maria le dice che se vuole può raggiungerlo dietro le quinte per parlarci con tono imperativo dice di no e dichiara: “Lui non si presenta in esterna. Mi dice queste motivazioni che mi stai leggendo tu adesso quando poteva dirmelo in esterna. Se lui vuole entra in studio e ne parliamo insieme” e conclude: “Dall’Alchimista vado dopo se mi vorrà. Adesso sto con loro due”.