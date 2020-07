Molti i fan che attendevano con ansia la notizia di una riconferma de “La Pupa e il Secchione e viceversa”, oggi sembrerebbe proprio siano stati accontentati

Anticipazioni tv: La Pupa e il Secchione e Viceversa un successo inaspettato come dichiarato dallo stesso Paolo Ruffini. Poche settimane fa, infatti, proprio il conduttore attraverso Superguidatv aveva dichiarato di non sapere ancora nulla su una possibile nuova edizione affermando: “È un programma che ha avuto un grandissimo successo e per certi versi inaspettato. Al momento non si sa nulla perché Mediaset non ha comunicato nemmeno il palinsesto. Io credo però che la dirigenza avrà interesse a ripartire in grande spolvero”.

Anticipazioni tv: La Pupa e il Secchione e Viceversa torna con una nuova edizione

La Pupa e il Secchione nuova edizione. A dare la news è Blogo che ha divulgato pochissime ore fa l’indiscrezione della riconferma e la messa in onda della trasmissione.

Al comando della trasmissione ancora lui Paolo Ruffini, conferma in vista anche per la sua spalla, Francesca Cipriani. Il format, in grandi linee, si baserà sull’ultima edizione vale a dire sul principio del Viceversa. Ovvero le donne potranno diventare “Secchione” e gli uomini “Pupi”. La rimessa in onda prevista per il prossimo autunno.