UeD News: Tina lite con Gemma, la dama torinese incontra Occhi Blu

Ued News – Prima seduta della puntata per Gemma difronte al suo corteggiare Cuor di Poeta. Gemma Galgani con eleganza cerca di far comprendere al suo corteggiatore che seppur lusingata non vuole approfondire la sua conoscenza. La Dama torinese si giustifica prima affermando che lui ha corso troppo e che in realtà in lei non è scattato nulla. A queste parole Tina Cipollari esplode come una bomba: “Sei una bugiarda…..sei una bugiarda”.

La trono over Gemma perde le staffe e sbotta: “Basta Tina, non sono una bugiardaaaaa!”. La polemica di Tina va avanti per un bel po’. Comunque la Cipollari non crede affatto alle parole della torinese. Secondo Tina Cipollari, il rifiuto Gemma per Cuor di Poeta dipende da Sirius e non dalla mancanza di trasporto. A calmare gli animi ci pensa Maria che ha fatto abbassare il microfono di Tina permettendo a Gemma di salutare Cuor di Poeta rispettando le norme covid-19.

UeD news – Puntata impegnativa per Gemma quella di oggi. Dopo aver congedato Cuor di Poeta, la dama torinese incontra il corteggiatore conosciuto nel periodo di Ued 2.0: Occhi Blu. La regia manda in onda uno spezzone dell’esterna di Gemma e Occhi Blu, Armie Hammer, poi lui entra in studio e chiaramente è molto giovane rispetto a Gemma.

Insomma, la prima volta in studio di Occhi Blu ha fatto scattare inevitabilmente la polemica e Tina non è il tipo che fa scivolare una virgola a nessuno.

UeD news – Tina nel vedere Occhi Blu, sfotte la dama torinese del trono over e asserisce, che per Gemma non è sufficientemente giovane ( facendo a Sirius appena 26enne), poi si rivolge verso Armie Hammer: “E no!!!!! Non vai bene, sei fuori range”. Altra discussione e a questa polemica interviene nuovamente Maria De Filippi, che interrompe sul nascere l’ironia di Tina Cipollari.

A questo punto Gemma Galgani deve fare un’ulteriore scelta, decidere se continuare con la conoscenza del nuovo corteggiatore Occhi Blu, Armie Hammer. Oppure salutarlo come ha fatto quest’oggi con Cuor di Poeta.