Uomini e Donne, Giovanna Abate balla con Alchimista Davide Basolo e Sammy Hassan chiede a Valentina Abate di fare l’esterna

Ued News dal Trono Classico di Uomini e Donne – In onda un nuovo appuntamento di UeD classico. Al centro della puntata Giovanna Abate ed i suoi tre corteggiatori: “Sammy, Davide conosciuto come l’Alchimista ed Alessandro”. La puntata parte in quarta con Giovanna in seduta difronte a Davide Alchimista, tra i due si nota una certa complicità, a spezzare la tranquillità in studio arriva Sammy Hassan.

Sammy entra in studio sul piede di guerra e chiarisce subito con un discorso molto forbito la sua posizione sulla situazione. Inizia subito un botta e risposta fra i due corteggiatori e Giovanna Abate.

Hassan e Giovanna ballano, in segutio Sammy a Valentina chiede l’esterna

UeD Classico, Sammy e Valentina, Giovanna e Davide vanno all’esterna

Ued classico – Uomini e Donne, Giovanna Abate balla con Alchimista Davide Basolo e Sammy Hassan chiede a Valentina Abate di fare l’esterna. A rendere la situazione ancora più spigolosa è l’entrata in scena di Alessandro che dopo aver accusato il colpo della delusione di Giovanna Abate nella precedente puntata, decide di auto eliminarsi. Il triangolo in studio è la tronista romana e i suoi due corteggiatori Sammy e Davide che continuano a frecciatine educate, ma pungenti.

Ued classico, Giovanna e Davide alchimista vanno in esterna

A calmare gli animi agitati in studio interviene un impeccabile padrona di casa Maria De Filippi, la quale rompe le uova nel paniere e chiede con fare diretto a Giovanna Abate: “Con chi vuoi fare l’esterna?“, con tono di sfida nei confronti di Sammy, Giovanna non esita: “Con Davide“. Questa dichiarazione fa scattare la gelosia di Sammy.

Sammy, risponde alla provocazione di Giovanna, che lo vede al secondo posto sulla scelta delle esterne, rilanciando la sua provocazione. Il cavaliere chiede, infatti, a Giovanna di poter ballare con lei prima che quest’ultima lasci lo studio per effettuare l’esterna con Davide. La tronista ovviamente accetta.

Sammy accecato dalla gelosia, Giovanna e Davide feeling da dimostrare in sterna

I due ballano sotto gli occhi carichi di gelosia di Davide Basolo. Terminato il ballo, ancora non soddisfatto, Sammy decide di provocare ancor di più la tronista che sembra ancora titubare nella scelta finale, ed invita Valentina a fare un’esterna. Invito subito ritirato quando una Giovanna ingelosita inizia a preoccuparsi sulla possibile esterna.

Il cavaliere è quindi riuscito nel suo intento, provare e provocare l’interesse della tronista romana ormai arrivata quasi alla scelta finale.