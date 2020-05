Il corteggiatore Alchimista mostra il volto ancora una volta a Giovanna Abate: stavolta nello studio di UeD

Uomini e Donne oggi – Nella scorsa puntata Giovanna Abate e Alchimista, il suo misterioso cavaliere in maschera, li avevamo lasciati in collera l’uno verso l’altra. L‘Alchimista ingelosito dal gesto della Abate di rincorrere Alessandro e lei dalla decisione del cavaliere mascherato di non presentarsi nè in studio, nè in esterna. Oggi finalmente il giorno della verità.

E dopo maschere, bende, misteri sempre più fitti oggi la rivelazione di Alchimista. Giovanna in esterna vede il vero volto dell’Alchimista. Riservata solo a lei la rivelazione la lascia senza parole.

Uomini e Donne oggi – Una combattente come lei, sempre con la risposta pronta resta estasiata dal regalo che l’Alchimista decide di farle: vedere il suo vero volto. I due poi si ritrovano faccia a faccia in studio, lui ovviamente con la maschera indosso. Tante le emozioni e gli scambi di sguardi fra di loro, complice di ciò anche i due balli che la coppia riesce a fare da “vicino” indossando guanti e maschere come ordinanza del decreto vigente su Covid-19.

La storia di Giovanna Abate continua a Uomini e Donne: Alchimista prosegue la conoscenza e continua a tenere il volto mascherato

Uomini e Donne oggi – A rompere le uova nel paniere come si usa dire arriva Tina Cipollari. L’opinionista osserva attenta tutta la situazione e poi esprime il suo pensiero. Tina sembra non essere convinta dell’interesse che Giovanna Abate possa nutrire per l’Alchimista. Secondo l’opinionista la dama sarebbe molto presa da Sammy in realtà e avrebbe notato una sorta di delusione sul viso di Giovanna nel vedere il vero volto dell’uomo mascherato.

Maria De Filippi rompe l’indugiare di Giovanna e senza traccheggiare si rivolge a Giovanna Abate e le chiede: “Sei rimasta delusa, non ti piace. Non è verò che vuoi aspettare a baciarlo tu non lo vuoi baciare per Sammy!!!”.