UeD NEWS: Colpo di scena durante la puntata di Uomini e Donne il corteggiatore di Gemma Sirius è stata corteggiato da un’altra dama

UeD NEWS – Puntata ricca di emozioni e colpi di scena quella di ieri 12 maggio 2020 a Uomini e Donne, tra i consueti attacchi di Tina Cipollari a Gemma Galgani e l’inaspettata richiesta di un’altra Dama. Durante la puntata, la frequentazione fra Sirius e Gemma viene più volte messa in discussione. Schierata in prima linea contro di loro c’è Tina Cipollari. L’opinionista non crede alla veridicità dell’interesse mostrato da Sirius nei riguardi di Gemma e non perde occasione per sottolinearlo. Secondo la Cipollari, infatti, non può sussistere una reale attrazione fisica ed interesse a causa della troppa differenza d’età fra i due.

A sconvolgere però lo studio ed il pubblico a casa in puntata arriva come un fulmine a ciel sereno la richiesta della dama Valentina. L’Autiero non ha mai tenuto celato il suo pensiero su Sirius, che definisce essere un bel ragazzo ed oggi si spinge oltre il seminato e chiede il numero appunto al giovane e attraente corteggiatore. La reazione di Gemma spiazza tutti.

Gemma in puntata risponde seccata alla dama che cerca di soffiargli il corteggiatore Sirius?

Uomini e Donne Sirius

UeD NEWS – Gemma passati i primi momenti di imbarazzo per la richiesta di Valentina Autiero avanzata nei confronti del suo bel cavaliere, senza peli sulla lingua risponde: “Noi non abbiamo bisogno di questi mezzucci!”. A primo impatto sembra che la richiesta di Valentina sia stata una trappola tesa al marina-retto Sirius.

Lo scopo è quello di far cadere nel tranello il cavaliere dimostrando a Gemma che non è tutto oro quello che luccica. Le cose però non sono andate proprio così. Il giovane Nicola Vivarelli seppur lusingato non ha accolto la richiesta della dama Valentina Autiero facendo così trionfare dama Gemma. Staremo a vedere nelle prossime puntate di UeD che piega prenderà questa storia.