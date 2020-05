Puntata del trono Over di “Uomini e Donne” continua il triangolo amoroso Gemma, Nicola e Valentina

Uomini e Donne Trono Over – Gemma, Nicola e Valentina la storia si infittisce. Nuova puntata del trono over oggi in onda, e di nuovo è scontro fra Gemma e Valentina. Oggetto della lite, sempre lui Nicola Vivarelli. A pochi secondi dall’inizio ancor prima di far arrivare in studio Nicola, Gemma inveisce contro Valentina. Nella scorsa puntata li avevamo lasciati con il romantico ballo di Valentina e Nicola. Mai ballo fu più fatale. Appena seduta, Gemma, inizia ad attaccare Valentina insinuando delle affermazioni pesanti circa la frequentazione di Gemma e Nicola che sarebbero state fatte da Valentina appunto durante il ballo.

Inizia lo scontro, Valentina battagliera come sempre non resta in silenzio e si difende dalle accuse chiedendo più volte a Maria di far entrare Nicola. Lo scontro continua e Gemma torna nuovamente all’attacco per dei presunti like scambiati fra i due e la richiesta, secondo Gemma, avanzata da Valentina di avere il numero di Nicola. Prima di far precipitare la situazione Maria fa entrare in studio Nicola.

UeD over, Sirius (Nicola) contro Valentina

Trono Over, Gemma vs Valentina: per Sirius si scatena l’inferno

UeD Trono Over – Arrivato in studio Nicola, e presa posizione sulla seduta, inizia subito a spiegare il fraintendimento avvenuto fra lui e Valentina. Nicola precisa che durante il ballo le cose riportate da Valentina effettivamente sono state dette ma lei probabilmente le ha fraintese. Il cavaliere specifica che lui non è interessato in alcun modo a Valentina pur ritenendola una bella donna.

Con il suo solito “savoir faire” da gentilman, Nicola, con tono imperativo ci tiene a dichiarare e precisare una cosa:” Valentina, io il mio numero non te l’ho dato prima e non te lo darò mai!”. Parole forti e decise che rassicurano Dama Gemma. Quando la tempesta sembra scemata, ecco all’orizzonte apparire un nuovo corteggiatore per Gemma, Alfonso!!!!!

Ued Trono Over, Alfonso su Sirius:” Sono pronto a sfidarti!!”

Ued – Nuova seduta accanto a Nicola per Gemma, entra in gioco un nuovo corteggiatore per la dama, si chiama Alfonso. Casertano, 66 anni compiuti con fare impavido si siede accanto al giovane Nicola per corteggiatore Gemma. Nello studio e fra i tre in particolar modo scende un certo imbarazzo. Gemma cerca di contenersi ma proprio non le piace il nuovo corteggiatore e lo fa capire con la sua solita eleganza. Alfonso nel percepirlo, esclama:” Gemma io sono qui per corteggiarti. Sei una bella donna elegante, di classe. Io per te sono pronto a tutto anche a sfidare Nicola?“.

Increduli Gemma e Nicola cercano di mantenere un certo controllo. La discussione sfocia in una richiesta di fare un ballo da parte di Nicola a Gemma. Gemma malvolentieri accetta, ma quando Alfonso fa una battuta e invita Valentina ad unirsi al ballo, Gemma esplode e lo manda via. Insomma un altro corteggiatore, che si unisce alle corteggiatrici, mandato a casa. Gemma e Nicola vorranno l’esclusiva? i due avranno già fatto la loro scelta?