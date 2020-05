UeD news – Tina Cipollari apre la puntata di oggi 12 maggio 2020 presentando la mummia con il nipote

UeD news – Nuova puntata del trono Over a “Uomini e Donne” in onda oggi 12 maggio. Maria De Filippi apre la puntata chiedendo a Tina Cipollari:” Tina, Gianni mi ha detto che sei nervosa?”. La Cipollari risponde decisa:“Nervosa…Nooo”. Maria De Filippi le chiede di spiegare al pubblico la versione della mummia, la Cipollari prende la palla al balzo e sarcasticamente dice: “E’ la mummia con il suo nipotino vestito da marinaretto che vanno a spasso”.

La padrona di casa sorride ma non condivide. La mummia è una chiara presa in giro nei confronti di Gemma Galgani. Non a caso caso l’allusione al nipotino farebbe riferimento a Sirius, il corteggiatore 26enne della dama torinese. Gianni Sperti interrompe Maria e dice: “Secondo me Tina è un po’ invidiosa”.

Tina Cipollari attacca “Nonna Gemma Galgani” e la invita a vergognarsi

Tina Cipollari e la mummia con il nipote marinaretto

UeD news – Tina Cipollari durante la puntata di oggi attacca nuovamente Gemma Galgani. Secondo Tina la Gemma sarebbe “La vergogna dell’Italia intera”. L’opinionista sferra questo attacco alla dama torinese, riferendosi alla commozione avuta da Gemma davanti a Sirius. La Cipollari non si arrende e spiega il motivo del suo disdegno, asserendo che una donna della sua età, non può intrattenere una relazione con un ragazzo con 50 anni di differenza.

Maria De Filippi interviene le chiede di smetterla e invita Gemma e Sirius a ballare. Anche li si accende la polemica sulla scelta della canzone. Tina la spunta e la coppia ballerà la colonna sonora del Titanic.

Gemma Galgani a Sirius: “Te lo regalo perchè i nodi vanno sciolti come in barca con velocità, e tu li sai sciogliere”

UeD news – Dopo la confessione di Gemma, dove la dama ammette che le attenzioni che Sirius le riserva, sono quelle che ha sempre cercato in questi anni di trasmissione.

Gemma Galgani fa recapitare a Nicola un regalo, una cima da barca insieme ad un biglietto: “Te lo regalo perchè i nodi vanno sciolti come in barca con velocità, e tu li sai sciogliere”. Tina torna sulla teoria della follia, ovvero, vedere una donna di 70 anni legata ad un 26enne. Mentre Maria De Filippi cerca si smorzare gli animi invitando la coppia a ballare… ma la polemica non si calma…