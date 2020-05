UeD Over, Emanuela Tittocchia lancia un appello a Uomini e Donne Maria De Filippi accoglierà la richiesta della nota attrice?

UeD Over – L’attrice Emanuela Tittocchia, famosa per essere stata un personaggio della longgeva soap opera Centovetrine, oggi è opinionista di Pomeriggio 5. La bella attrice, dopo le sue rivelazioni clamorose sul conto di Valeria Marini e il suo fidanzato Gianluigi Martino, ha stupito ancora una volta I telespettatori e lancia un appello a Uomini e Donne e Maria De Filippi.

Emanuela Tittocchia, durante una lunga intervista rilasciata al settimanale Vero, ha parlato molto delle sue esperienze ma ha anche rivelato di non essere impegnata in relazioni sentimentali. Da qui parte il suo appello: Emanuela parteciperebbe molto volentieri a Uomini e Donne Over.

Emanuela su Uomini e Donne Over: “Dentro sono una ragazzina… Tanti giovani mi corteggiano”

Emanuela Tittocchia sul Trono Over di Uomini e Donne?

UeD Over – L’attrice e conduttrice piemontese negli ultimi giorni sta sorprendendo sempre di più i suoi fan. In una puntata recente di Pomeriggio 5, infatti ha dato della bugiarda a Valeria Marini, accusandola di dire delle falsità sul conto del conduttore Marco Senise. Inoltre ha rivelato un clamoroso retroscena sulla dubbia sincerità del nuovo fidanzato di Valeria Marini, Gianluigi Martino.

Oggi Emanuela torna a far parlare di sé a proposito di Uomini e Donne facendo un’intima rivelazione sul magazine Nuovo. L’attrice, essendo single da parecchio tempo, accetterebbe volentieri una eventuale proposta di Maria De Filippi per occupare il Trono Over o il Trono Classico. “Mi piacerebbe moltissimo”, commenta la Tittocchia. “Ma, pur avendo l’età per fare il Trono Over, in realtà dentro sono una ragazzina per cui preferirei il Trono Classico. Ho anche notato che tanti giovani mi corteggiano sui social”. Maria De Filippi accoglierà l’appello di Emanuela Tittocchia? L’attrice torinese troverà finalmente l’amore? Cosa si sa dele sue precedenti relazioni?

UeD Over – Emanuela Tittocchia parla di Biagio D’anelli

UeD Over – Tra le precedenti relazioni dell’attrice piemontese, c’è sicuramente quella con l’ex concorrente di Grande Fratello, Biagio D’anelli. Il 37enne si è fatto notare durante l’11 edizione del reality di Canale 5. Adesso è opinionista e collaboratore degli scherzi di Le Iene. È stato fidanzato con Emanuela Tittocchia nel 2017, ma pochi mesi dopo la relazione finisce. Stando alla precedenti dichiarazioni di Emanuela, lui l’avrebbe tradita, ma oggi l’attrice lo descrive come un ragazzo d’oro: “Per quanto bisticciamo sempre, è un ragazzo d’oro e gli voglio bene“.

I due sono rimasti chiaramente in ottimi rapporti. Quale sarà il destino di Emanuela Tittocchia? I fan la verranno sul Trono di Uomini e Donne? Non resta che aspettare la risposta di Maria De Filippi.