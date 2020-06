Gemma e Nicola, rispettivamente Dama e corteggiatore del trono over del daiting di Maria De Filippi rilasciano un’intervista dove rivelano le loro intenzioni future

UeD Trono Over – In molti si sono schierati per nella squadra capitanata da Tina Cipollari, nota e storica opinionista del daiting, scommettendo sulla fine della “love story” tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli. I due sin dal principio attaccati dalla succitata Tina per via della forte differenza d’età. L’opinionista è infatti convinta che, con il termine della stagione del programma avvenuta il 5 di Giugno e soprattutto in seguito all’allentamento delle misure di distanziamento, il giovane e aitante corteggiatore si tiri indietro lasciando la dama con il cuore in frantumi.

A smentire Tina e tutti coloro che si sono associati al suo pensiero arriva l’intervista rilasciata dai diretti interessati al magazine del daiting.

Gemma Galgani e Nicola: “Immagino una passeggiata romantica a Forte dei Marmi”

Gemma Galgani

Durante un’intervista per il magazine del daiting, come già affermato di sopra, i due che ancora non si sono dichiarati una vera e propria coppia rivelano le loro intenzioni per la estate ormai in corso. Gemma dichiara: “Lui mi ha assicurato di non veder l’ora di venire a Torino, nella mia quotidianità. E poi io posso andarlo a trovare quando voglio. Già immagino una passeggiata romantica a Forte dei Marmi”.

Nicola: “E’ stato emozionante abbiamo ritrovato quella libertà che tanto era mancata per stare insieme”

A queste parole si uniscono rafforzando il concetto di Vivarelli che senza ombra di dubbio riferendosi all’ultima esterna effettuata a Roma abbattendo già delle piccole misure di distanziamento, confessa: “E’ stato emozionante abbiamo ritrovato quella libertà che tanto era mancata per stare insieme”.

Gli ingredienti per iniziare una nuova relazione sentimentale sembrano esserci davvero tutti. Il coinvolgimento è stato talmente forte nell’ultima esterna come dichiara la Galgani durante l’intervista. Nicola ha deciso di sorprendere Gemma Galgani portandola in un preciso posto e lasciandosi andare completamente in sua compagnia.