UeD anticipazioni Gemma e Sirius: la dama torinese confessa i suoi sentimenti per Sirius e Tina Cipollari le tiene il gioco e comunque esplode

UeD anticipazioni – Nella puntata del 21 maggio Maria manda in onda l’esterna di Gemma e Sirius. I due nella clip si dimostrano molto affiatati e Gemma si lascia andare a confessioni schiaccianti. La dama parlando con Nicola confessa di iniziare a provare dei sentimenti poi riferendosi alla telefonata ricevuta dalla mamma del suo corteggiatore non riesce a trattenere la commozione. Tina nel vedere l’esterna resta sbigottita, l’opinionista non riesce proprio a capacitarsi della situazione.

Gli animi si scaldano quando Gemma e Sirius occupano le sedute l’uno di fronte all’altra. Il cavaliere galantemente protegge sempre di più la sua dama e Gemma Galgani sempre più coinvolta ha occhi solo per lui.

UeD anticipazioni 22 maggio 2020 Tina: “Maria non è una cosa normale…” la farsa continua

UeD anticipazioni | 22 maggio 2020 | Gemma e Sirius| Dichiarazione

UeD anticipazioni – Tina Cipollari in puntata più di una volta inveisce contro Gemma e Nicola. L’opinionista non perde occasione per sottolineare che secondo lei la frequentazione e la successiva storia d’amore fra i due non è normale. Specifica anche che per “non normale” intende non consona secondo i suoi principi. Durante la puntata Gemma viene anche omaggiata da un pensiero che le viene recapito da parte della mamma di Nicola.

La storia sembra proprio diventare seria fra loro. Tina però resta comunque dell’idea che Nicola stia fingendo e giocando con i sentimenti di Gemma.

UeD anticipazione del 22 maggio 2020

UeD anticipazioni – A termine della puntata Maria manda in onda un filmato sulle anticipazioni per domani. Incredibile ma vero domani di nuovo in studio Enzo e Pamela. La domanda allora nasce spontanea. Enzo non aveva dichiarato finita la sua relazione con Pamela rifiutandosi per giunta di rispondere al telefono? Nuovo confronto quindi fra i due atteso per domani. Aumenta la curiosità anche rispetto al trono classico con Giovanna Abate e l’Alchimista.

Dopo averli lasciati in urto perchè lei aveva rincorso Alessandro Graziani riportandolo in studio in molti si sono chiesti cosa sarebbe successo. L’Alchimista sorprende tutti e sempre indossando una maschera si presenta in studio per un confronto. Scambi di sguardi profondi fra i due fanno supporre per domani una puntata bollente. L’Alchimista svelerà la sua vera identità?