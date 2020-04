Nove settimane e mezzo a Uomini e Donne 2.0 di Gemma Galgani a Gianni Sperti, che rimane esterrefatto dallo Show della dama torinese

Gemma Galgani nove settimane e mezzo a Uomini e Donne 2.0 sorprende tutti con il suo look la dama del trono Over nella puntata di venerdì 24 aprile. Si cimenta in un balletto sensuale, sulle note del film Nove settimane e mezzo, per il suo corteggiatore Cuore di Poeta. Per l’occasione ha deciso di indossare un tubino nero e stivali sopra al ginocchio.

Dopo aver danzato si è stesa su un divano bianco lanciando un appello al suo corteggiatore: “c’è spazio per due“. Gemma balla davanti agli occhi sbalorditi di Gianni Sperti che le fa i complimenti. Ma andiamo per ordine e vediamo cosa è accaduto in puntata.

Gianni Sperti sbalordito da Gemma Galgani in nove settimane e mezzo a Uomini e Donne

Gemma Galgani

Gemma a inizio della puntata di Uomini e Donne andata in onda venerdì 24 aprile, sale su un tavolino rosso e sfoggia un vestito colorato. La Dama, come annuncia Maria De Filippi, ha deciso di cambiare look. La puntata si apre con il ballo della Galvani sulla celebre canzoni di Al Bano e Romina Power “Felicità”. Per Gemma c’è un video da parte di Punto. Potrebbe essere l’uomo giusto per lei?

Tina Cipollari, opinionista e sua acerrima nemica da sempre, non perde l’occasione ed insinua il sospetto: “Come mai questi corteggiatori non si sono fatti avanti prima?” Semplice coincidenza o qualcosa non torna? “Questi corteggiatori sono davvero interessati a Gemma? Queste le domande ed i sospetti della Vamp.

La Dama di Uomini e Donne balla sulle note del film

Maria De Filippi annuncia le ultime news su Gemma. Si tratta del suo nuovo look. La dama si presenta con un abito mozzafiato. Un vestitino nero, aderente, stivali sopra al ginocchio e tacchi alti. Il look sensuale della Galgani viene presto notato dai suoi corteggiatori, ma non solo, anche Gianni Sperti sottolinea il fisico longilineo della Dama che balla sulle note del film Nove settimane e mezzo.