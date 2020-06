La reazione di Alchimista a Uomini e Donne in lacrime dopo la scelta di Giovanna

Uomini e Donne Trono Classico, ieri è stato il giorno della scelta di Giovanna Abate. Davide Basolo non regge l’emozione e scoppia in un pianto disperato. La tronista del trono classico del daiting succitato ha tenuto tutti sulle spine fino all’ultimo. Prima di dichiarare la sua scelta al diretto interessato a Giovanna tocca l’ingrato compito di comunicare a Alchimista, Davide Basolo, la non scelta.

Il momento di certo non è facile per la tronista romana, dichiarare a colui che l’ha fatta sentire una vera e propria principessa facendole vivere una favola d’amore da dieci e lode.

Il contentino di Giovanna a Alchimista lo fa scoppiare a piangere

Alchimista a Uomini e Donne in lacrime

Con la voce smorzata per la commozione e l’imbarazzo Giovanna inizia il discorso con l’Alchimista ringraziandolo per tutto ciò che lui è riuscito a farle vivere e sentire, ma ad un certo punto del discorso arriva il ma…ed in studio cade il gelo. Giovanna confessa a Davide che la sua scelta non è lui benché lo ritenga un ragazzo perfetto che in poco tempo è riuscito a darle tutto ciò che aveva sempre desiderato.

Queste le parole della tronista romana: “Sono sempre stata sincera con te e la nostra sincerità e la tua onestà e il tuo essere così buono mi portano però oggi a non poterti dire che sei tu la mia scelta perché significherebbe che io farei una cosa per la Giovanna che sogno che sia e non per la Giovanna che è”.

“Perdere una persona come te nella vita e qualcosa con la quale io dovrò fare i conti. Io so quanto bello rimane il ricordo che ho di te. E me lo porterò per tutta la vita, ma devo essere onesta con te e con me.” e poi aggiunge concludendo:Tu sei una bella persona, tu mi hai dato te stesso. Sono io che non posso apprezzarti”.

Alchimista Uomini e Donne

Parole dolci quelle riservate dalla tronista per il corteggiatore non scelto che di certo però non addolciscono la pillola, Davide infatti si alza e salutando tutti se ne va rivolgendo a Giovanna solo un augurio per la sua favola fuori dal programma.

Mentre in studio piovevano petali di rose, non troppo lontano dal trionfo dell’amore dietro le quinte, colui che è noto a tutti sotto il nome dell’Alchimista soffre e piange per la mancata scelta di Giovanna. Confessando di averci creduto e sperato sino alla fine dichiara: “È come quando ti appoggi all’indietro e cadi e ti fai davvero male”.