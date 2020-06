Giovanna Abate sceglie Sammy e lui dice di No Qualcosa non va come dovrebbe a Uomini e Donne

Uomini e Donne ultima puntata del trono classico, Sammy e Giovanna al giro di boa. Dopo un lungo e commovente addio all’Alchimista Giovanna sceglie Sammy. Scelta già prevista dal gossip. L’amore trionfa e l’empatia da sempre captata fra i due oggi si ufficializza. Seduti l’uno davanti all’altra emozionatissimi e trepidanti.

Inizia l’Abate a parlare, ripercorrendo con il corteggiatore la loro storia, nello sguardo della tronista tanta l’ansia e la paura quando ad un certo punto Sammy interrompe il discorso sdolcinato dell’Abate e sconvolgendo tutti dichiara: “La mia risposta è NO!”.

Giovanna e Sammy: “La mia risposta è NO!”

Incredula e spiazzata la tronista fa fatica a crederci, lui lascia lo studio senza voltarsi nemmeno una volta. In studio l’atmosfera diventa insostenibile, una Giovanna incredula ma furibonda stenta a trattenere le reazioni. Maria, evidentemente imbarazzata, lancia i saluti di fine puntata, e come per magia sullo schermo appare Sammy e la sua vera risposta in una scritta sovrimpressa:” La nostra magia…per questo la mia risposta è SI!!!”

Sammy e Giovanna a UeD bacio fuori comma: Covid-19

Sammy e Giovanna la tronista di UeD prende il 2 di picche… fibrillazioni!

Sammy il “Burlone” si prende gioco della povera Abate un ultima volta, con la complicità di tutto lo studio padrona di casa inclusa, e finge di dirle di no. Dopo attimi di panico e sconforto nell’apprendere che si tratta di uno scherzo gli occhi di Giovanna tornano a sorridere.

Lui rigorosamente in smoking scende le scale dello studio con una mazzo di rose rosse e poi…il lungo abbraccio fra i due che termina irrimediabilmente con un “bacio” come nelle migliori favole d’amore. Attenzione però il bacio è sempre secondo Covid-19 con tanto di guanti e mascherina!!! Per Alchimista, Davide Basolo è finita!