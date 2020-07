Temptation Island 7 è iniziato col botto giovedì 2 luglio, il reality più cool dell’estate 2020 ha già riscosso successo alla prima puntata: lacrime, tradimenti, gelosie e reazioni fuori controllo

Temptation Island 7, la prima puntata ha registrato oltre il 20% di share catturando l’attenzione del pubblico a casa. Soprannominato “il reality delle corna” lo show già dalla prima puntata è stato pieno di colpi di scena. Filippo Bisciglia al comando mentre le coppie Vip e Nip alle prese con tentatori e tentatrici ne hanno combinate davvero di ogni sorta.

Iniziano le prime lacrime, tradimenti, gelosie e reazioni fuori controllo, ma chi sono i tentatori di Tentatori Temptation Island 2020? Scopriamoli insieme, andiamo a scoprire coloro che faranno traballare e mettere in discussione l’amore delle coppie.

I 12 Tentatori Temptation Island 2020 tutti i nomi

Temptation Island 7 i tentatori. Scopriamo insieme tutti i nomi dei tentatori che già hanno fatto perdere la testa al pubblico a casa e forse anche a qualche fidanzata presente nell’isola.

Ecco i nomi dei dodici tentatori di questa edizione :

: Alessandro Basciano

Marco Guercio

Francesco Muzzi

Carlo Siano

Simone Garato

Alex Usai

Davide Lorusso

Alessandro Ubaldi Alberto Cafarchia

Francesco Cottarelli

Bohdan Beyba

Giuseppe Salomone

Chi sono i Tentatori?

Il nome di Alessandro Basciano non c’è di certo nuovo essendo un ex corteggiatore di Giulia Quattrociocche a Uomini e Donne. Sempre dallo stesso dating arrivano anche Marco Guercio (edizione 2012) e Francesco Muzzi.

Passato diverso invece per Carlo Siano, pugile campione di kickboxing eletto Bellissimo d’Italia e presente nel video clip di Malgioglio “Notte Perfetta”. Siano non è stato l’unico ad effettuare un concorso di bellezza, stesso destino ma ahimè senza vittoria per Alberto Cafarchia.

Mentre Alessandro Ubaldi, Giuseppe Salomone e Francesco Cottarelli provengono dal mondo dello sport e rispettivamente beach volley, calcio e volley.