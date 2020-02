Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon è davvero finita?

UeD news – Aria di crisi per Giulia Quattrocche e Daniele Schiavon. La coppia si era conosciuta all’interno del programma Uomini e Donne. La loro relazione è sempre andata avanti senza troppi intoppi. Nelle ultime ore, da quello che sta accadendo sulle rispettive pagine social, si potrebbe pensare a un momento di crisi tra la coppia.

Versano in una crisi irreversibile Giulia Quattrocche e Daniele Schiavon?

Giulia Quattrocche a Uomini e Donne

UeD news: Giulia Quattrocche e Alessio Campoli Stanno insieme?

UeD news – Giulia Quattrocche ha pubblicato su una storia di Instagram una frase che lascia dei dubbi. Alle domande dei fan, la romana avrebbe scelto la via del silenzio. Nel frattempo, Daniele Schiavon è apparso in una Instagram stories mentre partecipava ad una festa insieme a Alessio Campoli, ex protagonista di Uomini e Donne, ma Giulia non era con lui. E’ davvero finita la loro storia d’amore? Ancora nessuna conferma dai diretti interessati.

Uomini e Donne news: Giulia Quattrocche “Ho lasciato la gelosia….”

UeD gossip – Il post pubblicato da Giulia Quattrociocche sui social riporta una massima di Frida Kahlo. “Ho lasciato la gelosia e mi misi a pensare… Che ognuno va dove vuole stare e perde ciò che vuole perdere“. Molti hanno interpretato questa frase come un chiaro messaggio nei confronti di Daniele. Da qui i fan hanno ipotizzato che Giulia e Daniele si sono lasciati. Alle domande dei follower Giulia al momento avrebbe deciso di non rispondere. Cosa starà succedendo?