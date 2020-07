Temptation Island vip 2020 novità sul futuro cast che vedrebbe concorrere due ex Pechino Express

Temptation Island vip 2020 novità: Loro si sono conosciuti e innamorati a Pechino Express. Chi sono? Boss Doms e Valentina Pegorer. Il primo ha partecipato al reality game condotto da Costantino Della Gherardesca al fianco di Achille Lauro, mentre la seconda ha fatto coppia con la deejay Ema Stokholma.

Tra l’altro proprio le due hanno vinto quell’edizione del programma, sbaragliando completamente l’agguerrita concorrenza. Da quel momento di acqua sotto i ponti per i due ex concorrenti di Pechino Express ne è passata davvero tanta.

Boss Doms e Valentina Pegorer gli ex Pechino Express nel cast di Temptation Island Vip?

Questo è quello che accade dopo la fine dei reality, i due, Boss Doms e Valentina Pegorer ormai sono diventati pure genitori di una bellissima bambina. Oggi i due hanno rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Sorrisi e Canzoni.

E in questa circostanza il giornalista ha colto l’occasione per chiedere loro se parteciperebbero mai all’edizione di Temptation Island Vip 2020 condotta da Alessia Marcuzzi che partirà il prossimo Settembre.

Non tutti i reality sono uguali: Pechino Express meglio di Temptation Island?

I due però pare proprio non abbiano la minima voglia di mettere a repentaglio la loro storia d’amore. Difatti lei ha subito dichiarato: “No, non fa per noi…”. Lui ha invece svelato che parteciperebbe ben volentieri a una sorta di Pechino 2.0.