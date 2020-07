Alessia Marcuzzi e Mara Venier insieme: cosa bolle in pentola?

Notizie Gossip – Alessia Marcuzzi e Mara Venier insieme: cosa bolle nella pentola delle conduttrici? Classe 1972, anche se non si direbbe, Alessia Marcuzzi incanta tutti con le sue foto e il suo candore d’animo! Infatti non solo è ancora oggi sulla scena televisiva ma si dimostra in tutto il suo altruismo nel momento del bisogno, quando una collega sta male come Mara Venier! Proprio in questi giorni Alessia Marcuzzi ha fatto visita alla bionda veneziana!

Quindi, di cosa stiamo parlando? Ci riferiamo all’incontro recente tra le due presentatrici che ci ha lasciato tutti profondamente contenti nel vedere il grande affiatamento tra le due colleghe.

Alessia Marcuzzi va a trovare Mara Venier

Alessia Marcuzzi e Mara Venier

Notizie Gossip – Alessia Marcuzzi non è solo bella ma anche altruista, il suo gesto,andare a trovare Mara Venier a casa per portarle le sue creme (lanciate sul mercato da poco) e anche una vaschetta di gelato artigianale, è stato davvero molto apprezzato non solo da Mara ma anche dai suoi fan che l’adorano più di prima!

Notizie Gossip – Mara Venier bloccata a letto

Notizie Gossip – Mara Venier come sappiamo è bloccata nella sua abitazione romana ormai da un pò di tempo(e più precisamente a letto) con il piede rotto e quando qualcuno va a trovarla è molto contenta, sopratutto se si tratta della visita dei bambini che lei ama tanto. Alessia Marcuzzi infatti, ha portato con sé anche sua figlia Mia.

Mara Venier quanto tempo ancora col gesso?

Notizie Gossip – Solo pochi giorni fa Mara Venier che il prossimo 20 ottobre compirà 70 anni, ha spiegato che ci vorrà ancora del tempo prima di poter tornare alla vita di tutti i giorni!Dopo essere caduta dalle scale ed essersi fratturata il piede la sua vita è precipitata in una insolita monotonia, una routine difficile.

Quando le è stato chiesto tra quanto tempo potrà riprendere una vita più o meno normale, ha affermato: