Il conduttore di Temptation Island è Filippo Bisciglia. Quando inizia Temptation Island 2020? Martedì 7 Luglio avrà inizio la nuova edizione di Temptation Island su Canale 5, a condurre il programma ci sarà il popolare presentatore romano ex Grande Fratello, Filippo Bisciglia. Novità sul cast? Sarà un cast di eccezione formato da vip e nip. Tutto vero?

Chissà, intanto il popolare l’ex Uomini e Donne Amedeo Venza, direttamente sul suo profilo personale instagram, ha pubblicato un’interessante news sui tentatori di Temptation Island creando scompiglio e curiosità mediatica.

“I single della nuova edizione di Temptation Island sono partiti già per Roma, dove resteranno in un albergo per 3 giorni…Successivamente partiranno per la Sardegna, dove a breve inizieranno le riprese della prima puntata…”