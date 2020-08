Maria De Filippi su Alessia Marcuzzi e Temptation Island 2020 NIP

A parlare del reality delle tentazioni, Temptation Island 2020 e Alessia Marcuzzi è proprio la fondatrice Maria De Filippi

In vacanza come ogni anno in Andesonia, la nota conduttrice, è stata raggiunta dal settimanale Gente al quale ha rilasciato una lunghissima intervista. La De Filippi, infatti, durante l’intervista ha toccato vari argomenti dalla probabile ma non ancora in atto riappacificazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino a come ha affrontato in passato questa situazione con Emma.

In particolare, però, la nota conduttrice si è soffermata su una delle sue creature più amate: Temptation Island.

Maria De Filippi su Temptation Island

E’ appena terminata la settima edizione del reality delle tentazione che anche quest’anno ha riscosso un successo enorme. La De Filippi ha confidato a Gente, sempre durante l’intervista succitata, di non curarsi delle critiche al programma che a volte viene definito trash anzi ha spiegato perchè ha deciso di fare questo programma dichiarando che il successo del programma dipende dalle coppie in gioco, e sopratutto che non vi è nulla di programmato.

In seguito poi ha parlato della prossima edizione ormai alle porte della versione Nip che vede al comando Alessia Marcuzzi.

Continuando l’intervista per il settimanale succitato la De Filippi parla anche della conduttrice della versione Nip: Alessia Marcuzzi. Confermata per il secondo anno consecutivo, la Marcuzzi stra per iniziare la conduzione della versione Nip del reality delle tentazioni in programma per il prossimo 9 settembre.

Sulla conduttrice la De Filippi ha dichiarato:” Alessia è buona, generosa e di una generosità imbarazzante. Ogni tanto le devi proprio dire: svegliati.”