Calciomercato Juve: il Real Madrid è piombato sul gioiello bianconero Paulo Dybala, per il quale avrebbe già pronta una mega offerta

Calciomercato Juve 2020: Tramite intermediari infatti, Florentino Perez avrebbe rotto gli indugi e avrebbe fatto recapitare alla Continassa la sua proposta: soldi più una contropartita tecnica a scelta tra Isco e Toni Kroos, due giocatori recentemente accostati proprio alla Juventus. Sarebbe un’affare complessivo da oltre 100 milioni di euro, tantissimi per l’attuale mercato.

Come più volte vi abbiamo raccontato, la Vecchia Signora non avrebbe nessuna intenzione di rinunciare alla Joya e starebbe lavorando da tempo al rinnovo di contratto, che però ancora non arriva.

Real Madrid Paulo Dybala contratto in scadenza, Florentino Perez offre contropartite tecniche

Real Madrid Paulo Dybala: “Senza minimamente mettere in dubbio l’enorme valore e importanza di Dybala, due eventuali contropartite del calibro di Isco (28 anni) e Kroos (30 anni), valutati il primo circa 60 milioni e il secondo non meno di 50, non possono certo lasciare indifferenti“.

Calciomercato Juve: Isco ha un profilo che piace ad Andrea Pirlo

Calciomercato Juve: Isco ha un profilo che piace moltissimo ad Andrea Pirlo, che lo stima da tempi non sospetti. Il Real Madrid dunque starebbe facendo davvero sul serio per Dybala e sarebbe pronto a tutto pur di regalarlo a Zidane.

Come evolverà questa situazione? Di sicuro occorre tenere il tutto sotto osservazione, in attesa di possibili ulteriori sviluppi. Ricordiamoci che il calciomercato è lungo e non è finita qui!