Iniziato all’inizio della stagione “Ogni Mattina” il contenitore di Tv8 che avrebbe dovuto stravolgere il linguaggio del mattino non sta ottenendo i risultati sperati. In effetti, lo sharo di ascolti si attesta intorno al 1.5% percentuale non esaltante dal momento che i film messi in onda dalla stessa emittente ottengono risultati ben più maggiori e Alessandro Cecchi Paone noto giornalista, conduttore televisivo e divulgatore scientifico tuona sul programma televisivo di TV8

Nella sua consueta rubrica sul settimanale Nuovo Tv , Alessandro Cecchi Paone, dice la sua sul ritardo del successo di Ogni Mattina, e riferendosi alla prossima imminente stagione autunnale dichiara: “Lì che si deciderà il destino del nuovo contenitore che scontrerà l’assoluta novità rispetto alla tradizione consolidata su Rai, Mediaset e La7”.

Aggiunge poi, sempre riferendosi al programma: “Avrei investito su un volto già popolarissimo”, sottolineando però che a distanza di tempo in realtà la scelta dei due conduttori sembra ottima. Sono un mix perfetto lei molto impostata ma “libera” finalmente come più volte ha tenuto a sottolineare lui giornalista preparatissimo.