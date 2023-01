Sanremo: 2023 Mara Sattei con Damiano al Festival della canzone italiana

Sanremo: 2023 Mara Sattei da Amici 13 al Festival della canzone italiana. Mara Sattei canta la storia d’amore di Damiano dei Måneskin: Duemilaminuti.

A 11 giorni dall’inizio di Sanremo Music Festival. La sister di Thasup, Mara Sattei inizia l’avventura sanremese spiegando come è nata la collaborazione con Damiano David.

Sanremo: 2023 Mara Sattei: “Damiano non l’avevo mai incontrato”

La cantante romana Mara Sattei in gara al prossimo Sanremo Music Festival parla del brano Duemilaminuti: “Damiano non l’avevo mai incontrato di persona, mi ha contattata con un messaggio diretto attraverso il mio profilo Instagram: ‘Ho un brano che è nella tua vocalità vorrei conoscerti’. Ci siamo visti in studio, è una persona incredibile, sono veramente grata. Per me ha scritto una storia d’amore.”

Per Mara Sattei la musica è scritta nel destino. Tra l’esperienza ad Amici 2013/2014, qualche consiglio dal fratello più piccolo Davide Mattei, più noto come Tha supreme, e il brano scritto da Damiano, Måneskin: se fosse proprio lei la rivelazione finalista sul palco dell’Ariston?

