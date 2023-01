Resta con me: cast, trama, puntate della serie tv, in onda su Rai 1

Al via Resta con me: serie tv, fiction, Rai 1 con Francesco Arca, cast, trama delle 8 puntate in prima visione a partire da domenica 19 febbraio 2023.

Resta con me: cast, trama, puntate della serie tv, fiction, in onda su Rai 1 – GenteVip.it – 27 gennaio 2023

Resta con me: cast

FRANCESCO ARCA

LAURA ADRIANI

ANTONIO MILO

ARTURO MUSELLI

CHIARA CELOTTO

MARIO DI LEVA

AMEDEO GULLÀ

RAFFAELLA REA

LILIANA BOTTONE

ANGELA CIABURRI

CLAUDIA TRANCHESE

MARIA PIA CALZONE

Resta con me: cast tecnico

Regia- MONICA VULLO

Da un’idea – MAURIZIO DE GIOVANNI

Soggetto originale – DONATELLA DIAMANTI

Soggetto di serie e sceneggiature – DONATELLA DIAMANTI , MARIO CRISTIANI, FABRIZIA MIDULLA, GIOVANNI GALASSI, ANGELO PETRELLA, TOMMASO RENZONI

, Coproduzione – RAI FICTION – PALOMAR

Produzione – Carlo Degli Esposti e Nicola Serra

Resta con me: trama

La vita sorride ad Alessandro Scudieri (Francesco Arca), brillante Vice Questore in forza alla Mobile di Napoli: una moglie che ama, il primo figlio in arrivo, una carriera in crescendo, una banda insidiosa sulle cui tracce finalmente è riuscito a mettersi… tutto bello, se non fosse che a volte bisognerebbe presentire i limiti oltre cui non andare.

La sua vita cambia per sempre quando viene coinvolto con la moglie Paola (Laura Adriani), Giudice presso il Tribunale dei minori, in una sparatoria: dopo avere scoperto che Alessandro stava seguendo di nascosto una pista, il loro rapporto va in frantumi. Catturare la banda, che si muove soprattutto nel sottosuolo, e riconquistare Paola diventano i suoi obiettivi e, per raggiungerli, sceglie una strada che sembra al contrario allontanarlo da entrambi: si trasferisce nell’Unità di Intervento, una squadra speciale che lavora solo dal tramonto all’alba.

Imparando a districarsi nel mondo della notte, con le regole e le vite insolite che nasconde, Alessandro spinge la propria indagine fino a capire che i malviventi stanno per portare a segno un colpo eccezionale. Come impedire che accada l’irreparabile e giocare d’anticipo? Possibile che nelle file della polizia si muova qualcuno che tenta di sabotarne le mosse?

Servirà tutta la sua abilità per riuscire a far luce sui tanti misteri e riprendersi finalmente, forse, la propria vita.

CONTINUA A LEGGERE LE NOVITA’ DELLA TV