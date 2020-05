Milly Carlucci ospite oggi a Vieni da me: “Qui ho già perfino gli abbinamenti tra i vip e i ballerini”

Oggi 5 maggio è andata in onda la seconda puntata nel salotto di Vieni Da Me. Il talk show di Caterina Balivo ha ospitato la storica conduttrice Rai, Milly Carlucci, regina del sabato sera da ben 14 anni grazie a Ballando con le Stelle. La nuova stagione era programmata per il marzo scorso ma, a causa dell’emergenza Covid-19, tutto è slittato.

Tuttavia, Milly ha dichiarato oggi che la produzione è pronta a ripartire: “Avevamo tutto pronto. Qui ho già perfino gli abbinamenti tra i vip e i ballerini, le ipotesi delle prime musiche, le scenografie. Insomma, tutto quello che sarà Ballando. Avevamo tutto pronto, qui ho anche gli abbinamenti delle coppie”.

La quarantena di Milly Carlucci raccontata a Vieni da Me

Milly Carlucci Vieni da me

Milly Carlucci non ha voluto abbandonare i suoi fan. Infatti è stata l’ideatrice di Io resto a casa show, un “format” per Instagram che ha come protagonisti vip e amici di Milly, inoltre non sono mancate le lezioni a cura dei maestri di Ballando.

Durante la trasmissione ha anche inaugurato il nuovo gioco di Vieni da Me, la Capsula del Tempo: cosa chiuderebbe Milly Carlucci in una scatola, per poi riaprirla tra 10 anni? “Il guinzaglio della piccola Maggie. Questa cagnolina è stata un momento di intrattenimento mentale, una gioia. E’ stata una vera fortuna averla presa prima della quarantena”.

Come tornerà Milly in televisione? Da Ballando con le Stelle a Il Cantante Mascherato

I fan del talent show si chiedono quando tornerà Ballando con le Stelle. Milly Carlucci, pur non potendo dire precisamente quando vedremo il programma, lascia intuire che ciò potrebbe accadere il prossimo autunno.

Inoltre, non esclude la possibilità di una versione senza pubblico come nel caso di Amici 2020, infatti afferma: “L’ho visto ed è riuscito molto bene, anche se fare televisione in assenza di pubblico è straniante”.

“Chi dice che non potresti essere tu uno dei personaggi?”

Si lascia sfuggire anche qualche notizia su “Il Cantante Mascherato”, altro talent di successo di Milly, anch’esso pronto per la ripartenza. A questo proposito, Milly Carlucci scherza con Marco Baldini: “Chi dice che non potresti essere tu uno dei personaggi?” Non resta quindi che restare sintonizzati per scoprire se la battuta di Milly nasconda o no una rivelazione.