Veronica Maya, al timone di “L’Italia che fa” racconta su Instagram la sua domenica in famiglia tra “dolci” coccole.

Veronica Maya, a pochi giorni dal suo rientro sul piccolo schermo con “L’Italia che fa” svela ai suoi fan come si rigenera per affrontare al meglio questa nuova sfida appena intrapresa. Nel nuovo programma, appena iniziato e succitato, Veronica racconterà le storie di coloro che che si adoperano per gli altri. Tra l’ansia per il lockdown che ha colpito tutti e quella per il nuovo programma la Maya ha bisogno di ricaricarsi e sceglie un metodo infallibile.

Veronica Maya prima i cannoli e poi…

Madre di tre bellissimi e dolcissimi bambini Katia, Tancredi e Riccardo avuti con il marito Marco Moraci, Veronica Maya prende proprio da loro la sua ricarica. Una domenica in famiglia fra le coccole di chi le vuol bene sembra essere per lei il miglior modo per ripartire alla grande. Veronica, come abbiamo già detto, è mamma di tre figli e con loro è una madre dolcissima…letteralmente. La conduttrice, infatti, come pubblicato su Instagram adora viziare i suoi bambini e suo marito con granite, torte e cannoli.

Tutti in bici… Per smaltire le calorie?

Per tanta dolcezza però c’è un prezzo da pagare…Difatti, se prima documenta le prelibatezze condivise con i suoi cari, nell’immediato post successivo la conduttrice pubblica lo scatto della passeggiata in bicicletta della family al completo e scrive in didascalia:”Passeggiata in bicicletta con le mascherine!…Non so se sorridere o piangere, ai bimbi per fortuna sembra un gioco!!”.