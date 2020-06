Giorgia Meloni ha avuto un incidente: la deputata si mostra su Instagram con le stampelle

Il post Instagram dell’incidente di Giorgia Meloni ha fatto spaventare i fan. L’esponente di Fratelli D’Italia si è mostrata con le stampelle. La preoccupazione dei follower è un po’ più affievolita dal sorriso che la Meloni mostra, anche se un po’ faticosamente.

Da quanto si evince dalla foto, il problema dovrebbe essere alla caviglia sinistra, che appunto è fasciata. Cosa è successo alla deputata?

Meloni Sindaco di Roma?

Con queste parole la leader di Centrodestra descrive la sua “precaria” condizione. Ma cosa sia successo non è ancora dato saperlo. Giorgia Meloni non ha parlato del suo incidente. Però ha rilasciato da pochissimo delle dichiarazioni in risposta ad una domanda sull’eventualità di candidarsi come sindaco di Roma. A tal proposito, la deputata ha chiarito: “Merita molto di più di quello che ha adesso. Ma non mi candiderò alle prossime elezioni…ma non sai mai dove ti porta la vita”.

A proposito degli Stati Generali: “E’ una pantomima”

Lasciandosi alle spalle l’incidente, Giorgia Meloni, nonostante sarà rallentata, non ha la minima intenzione di fermarsi dalla sua attività politica. La deputata, che si è anche raccontata davanti a Maurizio Costanzo, durante un’intervista per El Pais si è pronunciata a proposito degli Stati Generali che avranno luogo a Roma.

In particolare, ha giustificato così l’assenza del Centrodestra: “I dibattiti si svolgono in Parlamento. Se Conte vuole parlarci, può comparire in Aula o chiamarci a Palazzo Chigi. Non giochiamo a fare passerelle in lussuose ville in un momento in cui un terzo degli italiani sta affrontando la povertà. È una pantomima“.