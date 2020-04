La sfida in quarantena delle influencer accettata dalla fashion blogger

La sfida in quarantena delle influencer, sotto il cuscino niente, è stata accettata dalla youtuber e blogger torinese, Eleonora Petrella. La fashion influencer è diventata pian piano un’icona nel mondo delle blogger e non solo. Laureata in Economia e Management, inizia nel 2012 con il suo It-girl, un blog sulla moda e l’estetica, e nel 2016 apre il suo canale Youtube. Oggi si è affermata come Youtuber, blogger e influencer.

Durante un’intervista la solare Eleonora Petrella, spiega, che la sua passione per il mondo della moda e per tutto ciò che gira intorno ad esso, nasce insieme a lei. Scherzosamente, la youtuber, infatti durante l’intervista, risponde “ il 3 luglio del 1991!! ” e poi continua raccontando che il suo blog è nato per caso in una domenica piovosa.

Eleonora Petrella e l’elegante Pillow Challenge in quarantena

Eleonora Petrella, che dei social ha fatto il suo lavoro, non poteva mancare alla Pillow Challenge. La Youtuber, posta qualche giorno fa, la sua foto di partecipazione, e scrive sotto: “La fanno tutti, la faccio anche io quarantine pillow challenge. Peccato solo che il cuscino del letto fosse un abito lungo su di me!”.

I commenti piovono sotto al post, i fan si scatenano nei complimenti, e molti le chiedono info sulla sua meravigliosa cabina armadio:” Allora devo dire che questa foto è troppo carina sicuramente per l’originalità della mise ….e poi perchè la tua cabina armadiomi piace tanto ma proprio tanto…”