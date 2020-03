Zlatan Ibrahimovic ultime notizie – Il calciatore sarà ospite di “C’è Posta per Te” nella puntata che andrà in onda sabato sera 7 marzo 2020. Il programma condotto da Maria De Filippi vedrà il numero 21 rossonero come ‘special guest’ dell’ottava puntata che andrà in onda su Canale 5 alle ore 21.10. L’attaccante del Milan sarà il regalo speciale di una delle storie raccontate dalla moglie di Maurizio Costanzo.

Ibrahimovic c’è posta per te

Zlatan Ibrahimovic C’è posta per te di Maria De Filippi

Zlatan a C’è Posta per Te

I giocatori di calcio sono ormai di casa a C’è Posta per te: dopo aver ospitato Francesco Totti, molto amato anche dal pubblico femminile, Ciro Immobile e Higuain questo sabato alla corte del programma di Maria De Filippi è la volta del neo acquisto del club rosso nero.

Ibrahimovic ultime notizie vita privata

Zlatan è sposato con Helena Seger. Una donna bella e riservata, un portamento d’altri tempi, è stata lei che ha spinto l’attaccante svedese a vestire ancora la maglia rossonera. Classe 1970, la fidanzata di Ibrahimovic ha 49 anni, undici in più rispetto al 38enne giocatore del Milan. Bionda, svedese come Zlatan, ha rinunciato alla sua carriera per seguire il calciatore al quale ha regalato due figli: Maximilian e Vincent.