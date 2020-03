Anche la soap de Il Segreto finisce. Prima o poi doveva succedere, Il Segreto chiude i battenti dopo 9 anni di messa in onda.

Il Segreto chiude i battenti. A parlare della chiusura della soap è Iago Garcia, che ha interpretato per anni il personaggio di Olmo Mesia. Secondo l’attore, dare una degna conclusione alla storia, è il modo migliore per onorarne lo straordinario successo. In una intervista sul settimanale Mio in edicola, Iago parla della decisione presa dai piani alti e non dal Biscione, di mettere la parola fine alla soap, che per tanti anni ha raccontato le vicende degli abitanti di Puente Viejo.

Iago Garcia

Quando ha iniziato a lavorare nella fiction Il Segreto Iago Garcia non credeva che sarebbe durata così tanto. Ricordiamo che l’attore è uscito dal cast della soap qualche anno fa, con il suicidio di Olmo Mesia. In merito alla chiusura definitiva della soap Il Segreto, l’attore ha dichiarato: “Va in onda da molti anni e ha avuto un grosso successo, ma credo sia giusto che arrivi a una conclusione. Ci vuole un gran bel finale“.

Ecco la data di quando finisce la Soap de Il Segreto

Secondo Iago non ci dovrebbe essere alcuna delusione da parte del pubblico: “La delusione sarebbe arrivata se si fosse deciso di allungare la storia fino all’inverosimile. È come una corda: se tiri troppo, si spezza. Allora meglio chiudere prima”. Come finirà la fiction “Il Segreto? Questa è la domanda che si stanno ponendo i fan che per scoprirlo dovranno ancora aspettare. L’ultima puntata in Spagna è prevista per l’inizio dell’estate, mentre in Italia il gran finale arriverà verso la fine dell’autunno 2020.

Chi è la fidanzata di Iago Garcia?

Il pubblico ha un bel ricordo di Olmo Mesia. Il Segreto ha rappresentato per Iago Garcia una grande opportunità, regalandogli un grande successo anche in Italia. La sua partecipazione a Ballando con le stelle, in coppia con Samanta Togni, ha aumentato ancora di più la sua popolarità entrando nel mirino del gossip per un presunto flirt con la ballerina. L’attore, felicemente fidanzato con l’attrice e cantante emiliana Eleonora Puglia, aveva smentito subito le voci.

Nonostante Iago fosse legato alla fidanzata Eleonora da soli 6 mesi, era, e lo è tutt’oggi, innamoratissimo della sua attuale compagna. Lo scorso autunno il gossip parlava di una presunta gravidanza. La coppia era stata paparazzata per le vie della Capitale e lo strano outfit indossato dalla fidanzata di Iago, un pull extralarge ampio e comodo, aveva destato il sospetto dell’arrivo di un bebè. Per Iago diventare papà sarebbe il coronamento di un periodo già ricco di soddisfazioni.