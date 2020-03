Mediaset causa Coronavirus sospende i seguenti programmi televisivi: “Mattino 5”, “Forum”, “Uomini e donne”, “Avanti un altro” palinsesti rimodulati

Per evidenti problemi organizzativi legati all’emergenza sanitaria, quattro appuntamenti Mediaset della fascia di day time vengono rimodulati nella programmazione a partire da lunedì 16 marzo 2020: “Mattino 5”, “Forum”, “Uomini e donne”, “Avanti un altro”. Nel caso di “Forum” e “Avanti un altro”, saranno programmate riproposizioni che andranno in onda nella collocazione abituale delle trasmissioni.

Nel caso di “Uomini e Donne”, programma legato agli sviluppi quotidiani delle relazioni tra i protagonisti, si proseguirà per alcune puntate per poi sospendere temporaneamente la programmazione. Le registrazioni delle nuove puntate dei tre programmi riprenderanno non appena la situazione lo consentirà.

Quanto a “Mattino 5”, il programma aumenterà il proprio contenuto informativo dedicandosi all’emergenza in atto ed esplicitando la nuova missione sin dal titolo: “Mattino 5-Speciale Coronavirus”. La versione abituale con la conduzione di Federica Panicucci riprenderà non appena le circostanze lo permetteranno. “Ciao a tutti, spero di tornare presto a tenervi compagnia come ho sempre fatto al mattino. Vi abbraccio forte e continuate a scrivermi qui” commenta la Panicucci pubblicando il comunicato Mediaset sul suo profilo Instagram.