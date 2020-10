Nuovo appuntamento ieri sera per il Grande Fratello Vip 5, tante le emozioni durante la serata e non solo, Matilde Brandi scoppia in lacrime

Matilde Brandi in lacrime alla fine della puntata. Il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, ieri sera nuovo appuntamento nella casa più spiata d’Italia. Nella casa di Cinecittà iniziano a formarsi le complicità e forse anche qualche strategia come quella imputata a Petrelli. Lo show non è però terminato con la buonanotte di Alfonso Signorini, eh già perchè dopo la fine della diretta è stata la biondissima showgirl Matilde Brandi a lasciare tutti di stucco.

Matilde Brandi in lacrime dopo la diretta con lo studio

Matilde Brandi in lacrime dopo la diretta del Grande Fratello Vip

Come già accennato nel paragrafo precedente, la vera sorpresa della serata è stata un’altra. La biondissima Matilde Brandi ha avuto un crollo dopo la fine della diretta con Alfonso Signorini. La Brandi, infatti, si è lamentata di non essere stata considerata mai in tutta la serata se non per le nomination ed è poi esplosa dicendo: “Ma io che ci sto a fare qui…“. Molti i coinquilini in suo aiuto davanti al crollo psichico, come Stefania Orlando la quale ha cercato si rassicurarla sulle sue bambine (della Brandi) lasciate a casa ad aspettarla:”Amore ma le tue figlie saranno felicissime che per un periodo di tempo non sarai a casa…“. La Brandi sarà riuscita a superare la crisi oppure sarà pronta ad abbandonare la casa del Grande Fratello?