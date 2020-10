Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci, la coppia di concorrenti che divide in due i fan, quello di Petrelli sarà vero interesse o solo brama di successo?

I fan del Grande Fratello Vip divisi in due, da una parte i sostenitori di Pierpaolo Pretelli dall’altra chi crede che invece stia sfruttando Elisabetta Gregoraci, in cerca di successo. Pretelli, negli ultimi giorni, si è avvicinato moltissimo ad all’attrice grazie anche all’aiuto del Grande Fratello e delle prove imposte come quella del bacio in apnea. Il pubblico su questo forse nascente flirt dei concorrenti si è diviso in due c’è da sottolineare che sino ad ora la Gregoraci sembra accettare il corteggiamento restando però sulle sue.

La rivelazione del migliore amico di Pierpaolo

Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci, stratega o reale interesse?

Molta l’attenzione in questi ultimi giorni sull’ipotetica coppia di Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci. Il pubblico però non crede sino in fondo al corteggiamento di Pierpaolo. Da un aparte abbiamo le rivelazioni di uno dei più cari amici di Pretelli. Egli dichiara che quest’ultimo era già molto attratto dalla Gregoraci e che ancor prima di diventare entrambi concorrenti della casa la seguiva attivamente su Instagram inviandole messaggi e mettendo i like sui suoi post.

Pierpaolo Pretelli sta recitando? Questa la domanda che tutti si pongono

D’altra parte abbiamo chi crede che Pretelli stia recitando e che la sua sia tutta una strategia per vincere il Grande Fratello Vip e conquistare la celebrità. Questa tesi è basata sul comportamento di Pierpaolo Pretelli che all’inizio è stato molto vicino a Tommaso Zorzi, poi è passato alla nobildonna, la contessa De Blanck, poi una volta compreso che anche con la De Blanck non avrebbe funzionato, avrebbe concentrato le sue attenzioni su Elisabetta Gregoraci. Insomma, Pierpaolo Petrelli è davvero interessato a Elisabetta Gregoraci? Oppure è tutta una finzione….Chissà!!!