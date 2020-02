Grande Fratello News ultim’ora: anticipazioni di stasera Lunedì 17 febbraio in tv. Al GF VIP news in arrivo. Nuovi concorrenti Grande Fratello Vip. La casa più spiata d’Italia si pregna di novità. Nella casa del Grande Fratello Vip 2020 entreranno tre nuovi concorrenti. Dunque altri Vipponi varcheranno la porta rossa. GF VIP 2020 news. Molto Probabilmente questa sera su Canale 5, assisteremo all’abbandono di Barbara Alberti e la ex Miss Italia 2018 Carlotta Maggiorana, già in debito di ossigeno per l’allontanamento dal proprio marito Emiliano Pierantoni. Come ben saprete, più volte, la marchigiana naturalizzata a Roma, ha esternato la sua voglia di far rientro a casa. Quindi lei sarebbe l’indiziata numero 1 ad abbandonare la casa del GF VIP 2020.

Grande Fratello News Ultim’ora: chi esce?

Grande Fratello News Ultim’ora

GF VIP 4 News: ad uscire dalla casa potrebbe essere anche Barbara Alberti. Attenzione, quindi non sottovalutiamo affatto un vero e proprio colpo di scena. Già, anche l’Antonellina nazionale, potrebbe sorprendere tutti. In quanto, gli stessi Antonella Elia e fidanzato Pietro Delle Piane, il chiarimento lo dovrebbero avere e potrebbe svolgersi al Grande Fratello Vip diretta di questa sera in tv su Canale 5.

Grande Fratello News Ultim’ora

Grande Fratello Vip 4 news: prendiamo atto che stasera alcuni dei vecchi concorrenti del GF VIP 4 lasceranno la casa. Ovviamente i tre nuovi concorrenti porteranno una ventata di freschezza. Ma gli equilibri dentro la Casa sono molto labili. Ore concitate e alte tensioni tra Antonella Elia e Patrick Pugliese. I due si sono insultati e la showgirl lo ha accusato di averle dato degli spintoni. Chissà se Patrizia Rossetti e gli altri nuovi concorrenti porteranno un po’ di aria fresca.

Grande Fratello News Ultim’ora: chi esce? Chi entra?

GF VIP 2020 news: da non perdere l’appuntamento di questa sera in tv con in onda su Canale 5. Condotto da Alfonso Signorini, coadiuvato da Pupo e Wanda Nara. Tre nuove aspiranti concorrenti varcheranno la Porta Rossa. Vipponi in arrivo! Serena Enardu è in nomination con Fabio Testi, chi esce?

Grande Fratello News Ultim’ora: le sorprese

GF VIP 2020 news: le sorprese potrebbero arrivare per Paolo Ciavarro. Eleonora Giorgi e papà Massimo Ciavarro entreranno nella casa per capire qualcosa di più in merito alla relazione filo sentimentale. Clizia al contrario, invece è affetta da una crisi improvvisa. Si lasceranno?

Andiamo a scoprire i 3 nuovi concorrenti che entreranno nella casa del Grande Fratello Vip 4:news

Gossip di corridoio rivelano che ci sono 3 papabili ingressi. Si fanno i nomi di Teresanna Pugliese, molto amata dai fan. La nota Patrizia Rossetti veterana dell’etere. Infine potrebbe fare ingresso nella casa del GF VIP 4 Giovanni Ciacci. Questi i nomi che piacciono da impazzire ad Alfonso Signorini. Dunque stasera in tv ne vedremo delle belle.