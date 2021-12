103° giorno, «Grande Fratello Vip» 2021 nominati Ieri sera lunedì 27 dicembre, in prima serata su Canale 5 nella 30a puntata con il «Grande Fratello Vip», reality show condotto da Alfonso Signorini con le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Le nomination al ‘Grande Fratello Vip 2021’ del 27 dicembre i nominati, il preferito, i salvati, gli immuni nominati dai ‘GfVip 6’ sono tre e le immunità date dalle opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli sono due: per un totale di cinque immuni che a loro volta faranno le nomination segrete nel confessionale.

I nominati alle nomination pubbliche nel corso della 30a puntata:

alle pubbliche nel corso della 30a puntata: Sophie ha nominato Barù

Soleil Sorge nomina Miriana

Manuel Bortuzzo ha nominato Eva Grimaldi –

– Miriana Trevisan nomina Barù

Davide Silvestri ha nominato Eva Grimaldi

Gianmaria Antinolfi nomina Alessandro Basciano

Alessandro Basciano nomina Eva Grimaldi

Eva Grimaldi nomina Federica Calemme

Federica Calemme nomina Alessandro Basciano

Barù D’Aragona nomina Miriana

nomina Carmen Russo ha nominato Federica

Giucas Casella nomina Barù

Il tele voto di ieri sera ha decretato la preferita dal pubblico e ed è Miriana Trevisan:

Si salvano al tele voto la coppia Valeria/Giacomo

Concorrenti immuni della settimana

I concorrenti immuni nominati dagli inquilini e dalle opinioniste sono:

Katia immune nominata dai GFVIP

Manila immune nominata dai GFVIP

Jessica immune nominata dai GFVIP

Lulù immune nominata dai GFVIP

Sonia Bruganelli concede l’immunità alla coppia Valeria/Giacomo.

Adriana Volpe rende immune Nathalie Caldonazzo

Le nomination segrete degli immuni: i nominati

Gli immuni hanno votato nel confessionale:

hanno votato nel confessionale: Manila Nazzaro ha nominato – Giucas Casella

Lulù ha nominato ha nominato – Davide Silvestri

Valeria e Giacomo nominano – Alessandro Basciano

Katia ha nominato Federica Calemme

Nathalie Caldonazzo ha nominato Davide Silvestri

Jessica Selassié nomina

I nominati del «Grande Fratello Vip» di ieri sera 27 dicembre 2021 sono:

del «Grande Fratello Vip» di ieri sera 27 dicembre 2021 sono: Alessandro Basciano 4 nomination

4 nomination Barù D’Aragona 3 nomination

3 nomination Eva Grimaldi 3 nomination

3 nomination Federica Calemme 3 nomination

Grande Fratello vip ieri sera 27 dicembre cosa è successo nella 30a puntata del reality show

Nella 30a puntata del Grande Fratello Vip del 27 dicembre nel reality show di Canale 5. Alfonso Signorini ha coinvolto in una live il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip, Kabir Bedi, che sta osservando la puntata dalla quarantena come protocollo anti covid da un albergo di Roma prima di fare il suo ingresso dentro la casa più spiata d’Italia il 3 gennaio.

Per l’ennesima volta il conduttore del Grande Fratello, Signorini, ha coinvolto Alex Belli in una live da casa sua per aver pubblicato una frase su IG. Soleil Sorge, ormai raha cambiato strategia e fa la gatta cercando di entrare nelle grazie dei VIP nella Casa. Poi abbiamo assistito alla pseudo lite di Valeria Marini con Nathalie Caldonazzo per una battuta sui beauty-case della ex Bagaglino.

I “VIP” festeggiano con spirito natalizio, ballando sulle note del celebre brano degli ABBA “Mamma mia”. Poi è stata la volta delle soprese, entrano in scena Ciuffi e Nina, i cani di Katia Ricciarelli e Giucas Casella che sono impazziti dalla gioia.

Poi è andato in scena il caso Biagio D’Anelli per aver baciato Nathalie Caldonazzo la vigilia di Natale e la scenata di Miriana Trevisan a Biagio nonostante si siano baciati. «Grande Fratello Vip» l’eliminato è Biagio D’Anelli.

Poi è la volta della sorpresa alle principesse, Jessica e Lulù Selassié. Per loro arrivano il fratello Cristian e la terza sorella appena uscita dal GFVIP Clarissa Selassié. Biagio D’Anelli è l’eliminato del «Grande Fratello Vip» di ieri sera 28 dicembre.

Il conduttore del GF, A. Signorini, durante le nomination, fatto inconsueto, ha insistito ancora una volta a tirare in ballo Alex Belli, su cose dette e stadette nella 26a, 27a, 28a e 29a puntata, per le cose che ha detto Delian Duran su Soleil Sorge a Verissimo. Soleil non è interessata a parlare con l’attore.

Biagio D’Anelli, l’eliminato del «Grande Fratello Vip» è arrivato in studio, per lui 2 minuti scarsi per commentare la sua eliminazione, enache 1/2 frase sulla relazione interrotta con Miriana.