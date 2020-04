Lo Scoop di Alfonso Signorini sulla finale del Grande Fratello Vip 2020

Il Grande Fratello Vip 2020 è giunto alle battute finali. Nella semifinale andata in onda ieri sera 1 marzo su Canale 5, abbiamo assistito a tre eliminazioni, vediamole insieme. Grande Fratello Vip 2020 eliminati, le nomination e i finalisti. Gli eliminati sono: Antonio Zequila, Licia Nunez e Teresanna Pugliese. Le nomination settimanali al tele-voto decreteranno gli ultimi due finalisti tra: Antonella Elia, Andrea Denver e Patrick Ray Pugliese. I finalisti sono: Sossio Aruta, Aristide Malnati, Paola Di Benedetto e Paolo Ciavarro.

È tutto pronto per la finalissima del Grande Fratello che andrà in onda mercoledì 8 dicembre, giorno in cui si decreterà il vincitore della edizione 4 del GF VIP. Vediamo le novità della finale del GFVIP 4 annunciate da «Alfonso Signorini».

Grande Fratello Vip la novità e l’anticipazione di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini

Rivediamo in sintesi la diciottesima puntata del GF VIP 4 e le ultime novità. La finale del Grande Fratello Vip si avvicina e Alfonso Signorini fa un annuncio inaspettato su un’importante novità sulla prossima puntata dell’8 aprile. Mentre sul web è già iniziato il toto-nomi per decretare il vincitore della quarta edizione, Signorini si è lasciato sfuggire una notizia bomba sulla prossima puntata.

Alfonso Signorini, anticipazioni, la novità della finale

L’annuncio della novità che ha rivelato Alfonso Signorini nel corso della 18a puntata andata in onda ieri sera: “Loro si aspettano che in finale ci siano solo cinque posti disponibili, come è sempre accaduto nelle ultime edizioni del Grande Fratello. Perché quest’anno a giocarsi la finale non saranno in cinque, ma ci sarà un posto in più. Per la prima volta avremo sei finalisti!”. Dunque, l’agonia delle nomination per i concorrenti si allunga… chi vincerà il Grande Fratello?