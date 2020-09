Al «Grande Fratello Vip 5» si prospetta un clamoroso colpo di scena, i concorrenti del GF potrebbero non prenderla bene

Aggiornamenti, novità e ultime notizie dalla Casa del Grande Fratello VIP. Un clamoroso colpo di scena si prospetta al «Grande Fratello Vip 5». Dopo le note vicende che si sono succedute nella Casa del GF, vedi l’incidente occorso alla conduttrice Elisabetta Gregoraci. Oppure ciò che è capitato alla contessa del popolo Patrizia De Blanck durante la diretta con Barbara D’Urso.

Arcinota invece è l’espulsione dalla Casa del GF di Fausto Leali che inavvertitamente si è espresso male nei confronti del concorrente Enock (fratello di Mario Balotelli), in quanto è stato preso a modello, perchè il fatto non deve più accadere.

Colpo di Scena al «Grande Fratello Vip 5» una ex concorrente potrebbe rientrare nella Casa del GF

Clamoroso Colpo di Scena al «Grande Fratello Vip 5»

Sarebbe la prima volta che accadrebbe al «Grande Fratello Vip» e dunque una ex concorrente potrebbe rientrare nella Casa del GF. Di chi stiamo parlando? Della showgirl romana Flavia Vento, che dovrebbe rientrare venerdì 25 settembre per la “gioia” dei coinquilini che pensavano di essersi sbarazzata di una candidata alla vittoria. Flavia Vento rientra nella Casa del Grande Fratello VIP 5?

Flavia Vento rientra nella Casa del Grande Fratello ad una condizione!?

Come noto, Flavia Vento aveva abbandonato il reality dopo 24 ore dall’inizio. Oggi la produzione del Grande Fratello e Alfonso Signorini sono pronti a riaccoglierla a braccia aperte.

La condizione di Flavia Vento rientrare al «Grande Fratello Vip 5»

La condizione imposta da Flavia Vento per il ritorno nella Casa sarebbe quella di poter prendersi cura dei suoi 7 cani. La domanda sorge spontanea a questo punto: dove metteranno i sette cani della showgirl?

Altra domanda a cui non troviamo la risposta è: il Grande Fratello, accetterebbe di buon grado e cederebbe al vezzo della showgirl e creerebbe uno spazio adibito per i bisogni dei suoi 7 cani? Nutriamo qualche dubbio in merito. Di conseguenza, Flavia Vento rientra nella Casa del Grande Fratello con o senza cani?