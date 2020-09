Anticipazioni «The Voice Senior» coach, nel cast Al Bano

Anticipazioni «The Voice Senior» coach nel cast del programma televisivo di casa Rai1 condotto da Antonella Clerici è Al Bano

News da «The Voice Senior». Il programma televisivo sarà condotto da Antonella Clerici che così riconquista la prima serata su Rai1 e partira al termine di Tale e Quale Show. Mentre ritroveremo Antonella Clerici Lunedì prossimo 28 settembre a È Sempre Mezzogiorno un programma di ricette.

Cresce l’attesa per «The Voice Senior» e crescono anche i rumors attorno al programma. I concorrenti saranno tutti over 60, ma la grande novità, è l’identità rivelata di uno dei coach del programma televisivo di Rai1.

Anticipazioni «The Voice» sta per tornare, in versione senior. Il programma, come già affermato, andrà in onda dopo la fine di questa edizione di Tale e Quale Show il venerdì sera.

Antonella Clerici al comando e di poche ore fa anche l’annuncio e poi la conferma da parte del diretto interessato del primo Coach del programma.

«The Voice Senior coach». A rivelare il nome è stato Blogo, successivamente confermato nell’intervista rilasciata al settimanale Sogno dallo stesso coach Al Bano. Uno dei coach del programma di Rai1 sarà il maestro Al Bano Carrisi.

Per il cantautore di Cellino San Marco sarà un ritorno a The Voice visto che è già stato coach nel programma alcune edizioni fa.