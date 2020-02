Pechino Express, eliminati e vincitori

A Pechino Express 8 Nella terza puntata andata in onda ieri sera 25 febbraio 2020 e condotta da Costantino della Gherardesca, ne sono successe delle belle. Andiamo a vedere cosa è accaduto. La terza puntata ha visto protagonisti: Soleil Sorge che ha litigato con tutti, oltre che con Vera Gemma, anche con la madre.

Seguite da un Enzo Miccio che per l’ennesima volta si è dimostrato camaleontico e il più competitivo, oltre che adatto Pechino Express. Una tappa davvero lunga, 532 KM percorsi il tutto correlato all’insegna di liti e VAFFA (vedi i Palermitani), che hanno messo in seria difficoltà le coppie in gara.

Scopriamo gli eliminati e i vincitori della terza puntata di Pechino Express. Enzo Miccio e Gemma Vera tre furie

Solei Sorge dà dell’Imbecille alla madre a Pechino Express 2020

A Pechino Express 2020 La competizione è sempre più alta. Le tappe sempre più dure. Le coppie dovranno partire da Hua Hin e affrontare 532 km per arrivare a Bangkok. A Hua Hin, prima di partire i concorrenti partecipanti sono chiamati alla prima prova devono mangiare il durian il più velocemente possibile. Soleil perde la mappa e dall’imbecille alla mamma: “Non dovevi perderla. Non posso pensare sempre a tutto io! urla la Sorge. Chi c##o è la madre tra le due?”

Pechino Express, Vera Gemma: “Soleil mi sta sul c##o. La prossima volta ti meno .”

Costantino fa scegliere alle coppie se dare una nuova mappa a Solei e la mamma. tutti dicono sì, tranne le Top e i Sopravvissuti non sono favorevoli. Vera Gemma dichiara: “Soleil mi sta sul c##o.” Nei pressi del traguardo, altra lite furibonda tra i Sopravvissuti e Mamma e figlia.

Come al solito Soleil ostacola la partenza di Lillio e Gemma mettendosi davanti al taxi. Soleil: “Ognuno fa le sue strategie”. Vera Gemma: “La prossima volta ti meno”. Costantino Della Gherardesca: “Nonostante un comportamento antipatico, Soleil non ha violato alcuna regola”. Andiamo a vedere i vincitori della terza puntata.

La classifica, gli eliminati e i vincitori Pechino Express 8.

La classifica di Pechino Express 2020: al primo posto e vincitori della tappa sono i Wedding Planner. Al secondo posto troviamo le Top. Terze Mamma e Figlia scorretta. Quarti i Sopravvissuti con le mosse scorrete di Soleil.

Quinte le giovanissime Collegiali. Al sesto posto i Palermitani e infine troviamo i gemelli, gli Inseparabili. I Wedding Planner essendo arrivati primi, devono eliminare una coppia. Nella fattispecie, è Miccio prendere le decisioni, ed elimina da Pechino Express i Palermitani, il duo comico I Soldi Spicci.