Flash mob 14 marzo 2020: L’Italia canta per contrastare il Coronavirus

L’appuntamento di oggi per il flash mob è alle 18. Protagonista è di nuovo la musica. Se ieri, venerdì 13 marzo è stato l’inno di Mameli Fratelli d’Italia, oggi a far sentire meno soli gli italiani in quarantena, la canzone scelta è “Azzurro”. Ma si tratta solo di un’indicazione. Ognuno di noi potrà lasciare spazio alla propria immaginazione e trovare in questi improvvisati appuntamenti un momento per guardare in faccia l’altro, anche se a distanza.

Coronavirus flash mob 14 marzo 2020 (credito foto La Presse)

Coronavirus flash mob oggi si canta a squarciagola fuori dai balconi

Finestre aperte. Anche oggi flash mob alle 18 si canta a squarciagola, affacciati dalla finestra e fuori dai balconi. Tutti gli italiani uniti per un nuovo appuntamento con il flash mob per contrastare il Coronavirus, all’insegna della solidarietà.

Flash mob al Grande Fratello Vip: i vipponi cantano Azzurro

“Anche noi… ci siamo!” si legge sulla pagina Instagram del Grande Fratello Vip. Anche i vipponi cantano Azzurro dalla casa più spiata d’Italia. E domani, domenica 15 marzo 2020 si canterà “Il cielo è sempre più blu”.